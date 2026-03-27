Svenskarnas spelvanor förändras – är spelbutikerna nästa att försvinna?

När det statliga casinot i Stockholm nu har stängt blir en större förändring tydlig.

Svenskarnas spelande försvinner inte, men det sprids ut till olika platser i vardagen. Den klart vanligaste platsen att spela är hemmet, vilket också var en av anledningarna bakom stängningen av dde landbaserade casinona. Enligt Spelinspektionens undersökning Allmänheten om spel 2025 spelar hela 91 procent av svenskarna från hemmet.

Utvecklingen sätter press på andra fysiska platser som länge varit en självklar del av spelkartan, exempelvis spelbutikerna. I ovan nämnda undersökning ligger dock spelbutikerna på andra plats över de vanligaste platserna att spela på, med 13 procent av svaren. Det är en relativt hög nivå jämfört med fysiska casinon, som låg på en procent, men minskningen jämfört med undersökningarna från 2024 och 2023 är märkbar. I de tidigare mätningarna uppgav 21 respektive 18 procent att de spelat i spelbutik.

Den tredje vanligaste platsen är jobb eller skola med 6 procent av svaren, och kollektivtrafiken på fjärde plats når 4 procent.

Bilden är tydlig: Spelandet sprids ut i vardagen samtidigt som de gamla samlingsplatserna tappar mark.

När spelandet flyttar in hemma

De nationella siffrorna följer samma mönster som vardagsvanorna. Spelinspektionen redovisar att spelbolag med svensk licens omsatte 28,2 miljarder kronor under 2025. Drygt 18 miljarder kom från kommersiellt onlinespel och vadhållning, som ökade med 3,3 procent, medan statliga lotterier och värdeautomater minskade med 3,4 procent. I myndighetens kanaliseringsrapport från september 2025 låg 99 procent av den konkurrensutsatta marknadens omsättning i vadhållning och kommersiellt onlinespel.

Hemmet är nu överlägset störst

Att hemmet dominerar så tydligt är mer än en fråga om bekvämlighet. Spelandet har flyttat till mobilen och datorn, där tillgången finns hela dagen. Därför konkurrerar köksbordet nu ut både spelhallen och den snabba omvägen via butiken.

Bakom utvecklingen ligger bland annat att antalet online casinon har ökat, enligt Casinorino.se som uppmäter antalet aktörer med licens för kommersiellt onlinespel till 62. Samma jämförelsesida pekar också på att integreringen av BankID och Swish på online casinon sänkt tröskeln för spontant spelande i små stunder.

Ett tidigare tydligt avbrott i vardagen har därmed blivit en del av vardagen. När spelandet sker där människor redan befinner sig, och möjliggörs med tjänster som många redan använder, tappar den fysiska lokalen en del av sin uppgift.

Spelbutikerna tappar sin gamla roll

Spelbutikerna är fortfarande den näst vanligaste spelplatsen, men riktningen är tydligt nedåt. Samma rörelse syns i Svenska spels delårsrapport, där online stod för 62 procent av intäkterna under årets första kvartal, upp från 56 procent året före. Samtidigt föll ombudskanalen till 602 miljoner kronor från 681 miljoner. Mellan 2020 och 2024 sjönk den från 3 387 till 2 696 miljoner kronor.

Tillväxtverket beskriver den lokala butiken som ett nav där dagligvaror, paket, apotek, betaltjänster och annan service ofta hänger ihop. Minskningen av spel innebär därför inte att varje spelbutik står inför omedelbar stängning. Men flera funktioner blir mer sårbara när en servicepunkt tappar besökare.

Färre spelärenden kan minska de små vardagsbesöken i samma butik. Det kan slå mot platser där paket, betalningar och småköp redan delar samma disk. På mindre orter märks varje försvunnen servicepunkt tydligare, vilket gör minskningen i spelbutiker till en fråga också för lokala handelsplatser.

Vardagen blir en ny spelplats

Att 6 procent av spelarna nu spelar på jobbet eller i skolan visar hur mycket spelandet spridits. Arbetsplatsen har därför ökat i fokus för spelförebyggande insatser.

4 procent av spelarna menar att de spelar i kollektivtrafiken, vilket gör pendlingen till ännu en spelplats. För den som reser mellan Märsta och Stockholm blir mobilen en spelkanal mitt i det dagliga flödet.

När samma person kan spela hemma, på jobbet och under pendlingen minskar behovet av en särskild plats för spel kraftigt.

Det märks också i Märsta

För den som tittar på de stora siffrorna är mönstret tydligt. Digitalt spel växer, fysiska miljöer backar och hemmet dominerar allt mer. Samtidigt finns spelbutiker fortfarande kvar som en verklig kanal för en del spelare. Därför handlar utvecklingen mer om en förskjutning än om ett snabbt försvinnande.

Det gör frågan viktig även lokalt. När spelandet flyttar från särskilda platser till hem, skolor, jobb och pendling påverkas både butiker och små servicepunkter. För orter som Märsta blir förändringen tydligast där vardagslivet redan pågår, i centrum, på tåget och i butiken runt hörnet. Spelandet byter inte bara form, det ritar om kartan för vilka platser som betyder något.