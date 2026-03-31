Så klarade sig Sigtuna på högskoleprovet – här är experttipsen inför nästa prov

Om en månad är det dags för nästa högskoleprov.

För många i Sigtuna och Märsta är det en viktig möjlighet att stärka sina chanser till högre studier – men statistik från tidigare prov visar att resultaten varierar kraftigt.

Samtidigt finns tydliga mönster i hur det har gått lokalt, och vad som krävs för att förbättra sitt resultat.

Under rikssnittet – men med höga toppresultat

Vid vårens högskoleprov låg det genomsnittliga resultatet i Sigtuna på 0,77, enligt data från UHR sammanställd av Newsworthy. Det är något lägre än rikssnittet på 0,87.

Den högsta poängen i kommunen nådde 1,9, vilket placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet.

Samtidigt visar statistiken att spridningen är stor. Medan ett fåtal når toppresultat, hamnar många betydligt lägre. Nationellt fick även hundratals deltagare resultat nära 0,0, vilket understryker hur utmanande provet är.

Hög konkurrens om de högsta resultaten

För att nå de mest konkurrensutsatta utbildningarna krävs ofta resultat nära maxpoängen.

Vid vårens prov var det endast 40 personer i hela landet som nådde full pott, 2,0. Det innebär att marginalerna är små i toppen – och att varje delmoment spelar roll.

Samtidigt deltog omkring 73 000 personer i ett av de senaste proven, vilket visar hur stort trycket är.

Tydlig koppling till förberedelse

Statistiken pekar på att högskoleprovet inte enbart mäter kunskap, utan även förberedelser.

– Det är ett prov där träning gör stor skillnad. De som skriver flera gånger och jobbar strukturerat med gamla prov höjer sig ofta, säger en expert från Allakando Läxhjälp, som arbetar med förberedelser inför högskoleprovet.

Enligt aktören är det vanligt att deltagare förbättrar sitt resultat mellan första och andra försöket, särskilt om de tränar aktivt mellan proven.

Vanligaste misstagen inför provet

Enligt Allakando är det flera återkommande misstag som påverkar resultatet negativt:

Att underskatta tidsmomentet

Att inte träna på gamla prov

Att fokusera för lite på svagare områden

Att sakna strategi för provdagen

– Många kan innehållet, men tappar poäng på tid eller upplägg. Det går att undvika med rätt förberedelse, säger experten.

Den kvantitativa delen avgör ofta

Hälften av högskoleprovet består av kvantitativa delar, där matematik och problemlösning ingår. Det är också här många deltagare har störst förbättringspotential.

Att arbeta med mattehjälp eller strukturerad träning inom dessa delar lyfts fram som en av de mest effektiva metoderna.

– Det handlar inte bara om att räkna rätt, utan om att känna igen uppgiftstyper och arbeta snabbt, säger experten.

Fem tips inför högskoleprovet

Med en månad kvar till provet finns fortfarande tid att påverka resultatet. Här är några konkreta råd:

1. Gör tidigare prov

Gamla prov ger en tydlig bild av upplägg och svårighetsgrad.

2. Träna med tidspress

Att simulera provsituationen är avgörande för att vänja sig vid tempot.

3. Prioritera svaga områden

Det är oftast där störst förbättring kan göras.

4. Sprid ut studierna

Regelbunden träning över tid ger bättre effekt än intensiv pluggning i slutet.

5. Ta hjälp vid behov

En privatlärare eller strukturerad kurs kan ge tydlig riktning i studierna.

Fler digitala verktyg inför provet

Utbudet av stöd inför högskoleprovet har ökat. Idag finns både digitala kurser, övningsplattformar och individuella upplägg.

Hos Allakando Läxhjälp erbjuds exempelvis webbkurser och upplägg inför högskoleprovet, där fokus ligger på att kombinera teori, strategi och praktisk träning.

– Målet är att göra det tydligt vad man ska träna på och hur man faktiskt höjer sitt resultat, säger experten.

Lokala möjligheter i Märsta

För den som vill ha mer individanpassat stöd erbjuds läxhjälp i Märsta och personlig handledning, med fokus på att analysera tidigare resultat och stärka svagare områden.

Den typen av stöd används ofta av personer som redan skrivit provet och vill förbättra sitt resultat inför nästa tillfälle.

Flera försök ökar chanserna

En viktig del av högskoleprovet är att det kan skrivas flera gånger. Resultatet sparas och det bästa gäller.

Enligt experter är det vanligt att höja sig mellan försöken – särskilt när man kombinerar erfarenhet från tidigare prov med riktad träning.

– För många är första gången ett sätt att förstå provet. Den verkliga förbättringen kommer ofta till nästa tillfälle, säger experten från Allakando.

Nästa prov närmar sig

Med en månad kvar till nästa högskoleprov finns fortfarande möjlighet att förbereda sig.

Nästa högskoleprov äger rum lördagen den 18 april 2026, medan höstens prov skrivs söndagen den 18 oktober 2026.

