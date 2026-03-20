Över 5 000 hjärtan samlades in på Quality Hotel Arlanda XPO

På Quality Hotel Arlanda XPO ritades 5 275 hjärtan under en insamlingsvecka i samarbete med UNICEF.

För varje hjärta skänkte hotellkedjan Strawberry 10 norska kronor, vilket gav totalt 52 750 kronor.

Insamlingen var en del av satsningen ”Key to the Future”, där gäster, personal och boende i området bjöds in att delta. Under veckan fanns en station i receptionen där hjärtan ritades och sattes upp på en vägg.

Enligt hotellet är initiativet en fortsättning på tidigare samarbeten med UNICEF och handlar om att engagera både gäster och lokalsamhället i att stötta barn och unga som lever i krig och konflikter.

Tolv skolor och förskolor deltog i insamlingen, varav tio från Sigtuna kommun.