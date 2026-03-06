Minst 34 kvinnojourer har stängt – så säkras framtidens skyddade boenden efter nya lagkraven

Att säkerställa kvaliteten och tryggheten inom skyddade boenden är ett av samhällets viktigaste uppdrag.

När den nya lagstiftningen om tillståndsplikt infördes var syftet att höja säkerheten för våldsutsatta kvinnor och barn. Samtidigt har de rigorösa kraven från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lett till att över 30 ideella kvinnojourer tvingats stänga. Nu ställs nya krav på hur framtidens trygghet ska organiseras.

Varför förändrades kraven på landets skyddade boenden?

Den 1 april 2024 klassades skyddade boenden som en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Det innebar en historisk och nödvändig professionalisering av en sektor som tidigare drivits till stor del av eldsjälar som arbetet ideellt.

Ett stärkt skydd för medföljande barn

En av de starkaste drivkrafterna bakom lagändringen var att stärka barnrättsperspektivet. Tidigare har barn ofta följt med som ett ”bihang” till den våldsutsatta mamman, utan att få sina egna behov av stöd, fungerande skolgång och säkerhet tillgodosedda.

De nya föreskrifterna från Socialstyrelsen, som trädde i kraft under 2025, säkerställer att barnen får individuella beslut och samma lagliga rätt till anpassat stöd.

Utmaningen för de ideella verksamheterna

Kraven på personalnärvaro, formell kompetens och säkerhetsanpassade lokaler har blivit för tunga för många frivilligorganisationer.

Konsekvensen är att minst 34 ideella kvinnojourer har fått stänga sina boenden sedan lagkraven infördes. Detta har bidragit till tillfälliga luckor i systemet i vissa regioner, men har samtidigt inneburit att ribban för säkerhet har höjts.

Vem tar över ansvaret när civilsamhället backar?

När det ideella nätverket minskar uppstår ett ökat behov av professionella aktörer som har både resurser och kompetens att leva upp till IVO:s högt ställda krav på säkerhet och kvalitet.

Professionella aktörer säkrar kontinuiteten

För att kommunernas socialtjänster ska kunna erbjuda trygga placeringar krävs nu utförare med stabil infrastruktur. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda ett säkert skyddat boende för utsatta där personalen har rätt akademisk och praktisk kompetens och erfarenhet för att hantera hotbildsbedömningar och traumabearbetning.

Ett modernt skyddsboende måste idag kunna garantera dygnet-runt-säkerhet, godkänt skalskydd och tätt samarbete med både polis och socialtjänst.

Kvalitet framför ideologi

Tidigare har debatten ofta handlat om ideell kontra privat drift, men med den nya lagen flyttas fokus helt till kvalitet och säkerhet.

Den våldsutsatta kvinnans trygghet måste alltid gå först, oavsett vem som bedriver boendet. Professionella aktörer har ofta de finansiella och administrativa musklerna att snabbt anpassa sina lokaler och kontinuerligt vidareutbilda sin personal enligt de krav och riktlinjer som ställs av IVO.

Hur påverkar detta kvinnor och barn i akut kris?

Övergången till ett mer reglerat system innebär en omställning för kommunerna, men målet är att den slutgiltiga vården och skyddet ska bli betydligt mer pålitligt och likvärdigt över hela landet.

Rätt till evidensbaserat stöd

I de IVO-tillståndspliktiga boendena garanteras klienterna stöd som vilar på vetenskap och beprövade metoder. Detta minskar risken för godtyckliga bedömningar och säkerställer att trauman hanteras av rätt specialutbildad personal.

Tre kvalitetsfaktorer som stärks med den nya lagen:

Systematiska och standardiserade riskbedömningar vid inflyttning.

Utbildad personal med specifik kvinnofrids- och barnkompetens dygnet runt.

Fysisk säkerhet genom godkända skalskydd och etablerade larmrutiner.

Utmaningen med placeringar i närområdet

En kortsiktig utmaning är att utbudet av lokala platser kan ha minskat på vissa orter i spåren av jourernas nedstängningar.

Socialtjänsten tvingas därmed ibland placera kvinnor och barn längre från hemkommunen. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ett större geografiskt avstånd till förövaren i många fall är en direkt nödvändig del av säkerhetsplaneringen vid en hög hotbild.

Vad krävs för en trygg framtid?

För att säkerställa att ingen kvinna eller barn lämnas utan fullgott skydd, måste landets kommuner bygga långsiktiga och stabila partnerskap med seriösa vårdgivare.

Den nya tillståndsplikten bör inte ses som ett byråkratiskt hinder, utan som en livsviktig kvalitetsstämpel. Den garanterar att samhällets mest sårbara får exakt det professionella skydd och stöd de har rätt till.