Kommunen växer – samtidigt ökar behovet av barnpassning i området

Sigtuna kommun är en av de snabbast växande kommunerna i Stockholms län.

Enligt SCB har kommunen haft en stadig befolkningsökning de senaste åren, med en särskilt tydlig ökning av barnfamiljer. Det sätter press på både förskolor, skolor och inte minst familjernas vardag.

Parallellt syns en tydlig trend: efterfrågan på barnpassning ökar.

Fler barn – och fler föräldrar som arbetar heltid

I Sverige arbetar idag cirka 80 procent av småbarnsföräldrarna, enligt statistik från SCB. Samtidigt har hämtningstider på förskolor i regel inte förändrats i samma takt som arbetslivet.

I praktiken innebär det att många familjer behöver lösa vardagen på nya sätt.

I områden som Märsta, Sigtuna och Rosersberg, där många pendlar till Stockholm, blir detta extra tydligt. Restider och arbetstider gör att marginalerna minskar – särskilt för hushåll där båda föräldrarna arbetar heltid.

Barnpassning ökar – även utanför storstäderna

Barnpassning har länge varit vanligast i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Men utvecklingen pekar nu på att tjänsten växer även i mindre kommuner.

Enligt Skatteverkets statistik för RUT-avdrag har efterfrågan på hushållsnära tjänster, inklusive barnpassning, ökat kraftigt de senaste åren. Barnpassning utgör en mindre del av RUT totalt, men är en av de snabbast växande kategorierna.

– Vi ser en tydlig ökning även i områden utanför storstäderna. Det handlar inte längre om en lyxtjänst, utan om att få vardagen att fungera, säger en representant från myNanny Barnvakt.

Det märks också lokalt. Fler familjer i Sigtuna kommun söker idag organiserad barnpassning snarare än att förlita sig på informella lösningar.

Förändrat behov – från tillfällig hjälp till regelbunden lösning

Tidigare har barnvakt ofta använts vid enstaka tillfällen. Idag handlar det i större utsträckning om återkommande behov.

De vanligaste uppläggen enligt branschdata från myNanny är:

Hämtning från förskola eller skola

Barnpassning några eftermiddagar i veckan

Kvällspass vid behov

– Nästan hälften av alla uppdrag vi ser handlar om hämtning från förskola eller skola. Det visar hur nära kopplat behovet är till föräldrars arbetstider, säger representanten.

Ökade krav på trygghet och kvalitet

I takt med att fler använder barnpassning har också kraven ökat. Föräldrar efterfrågar i högre grad strukturerade tjänster med tydliga processer kring rekrytering, säkerhet och uppföljning.

Det handlar bland annat om:

Bakgrundskontroller

Dokumenterad erfarenhet

Utbildning i säkerhet och barnomsorg

Möjlighet till långsiktig relation med samma barnvakt

Enligt myNanny Barnvakt är just tryggheten avgörande.

– Det viktigaste för familjer är att det känns tryggt, men också att barnen har roligt. Därför arbetar vi med certifierade barnvakter och personlig matchning, så att varje familj får en nanny som verkligen passar, säger representanten.

Företaget beskriver sin modell som trygg och rolig barnpassning med en certifierad och personligt utvald nanny sedan 2007.

Större aktörer växer i takt med efterfrågan

Marknaden för barnpassning har blivit mer professionaliserad de senaste åren. Flera större aktörer har vuxit snabbt i takt med efterfrågan.

myNanny Barnvakt uppger att de idag är störst i Sverige på barnpassning och även Sveriges bästa barnpassning enligt Trustpilot, baserat på kundomdömen.

– För många familjer handlar det om att kunna lita på att det fungerar varje gång. Då blir erfarenhet, struktur och uppföljning viktiga faktorer, säger representanten.

Digitalisering gör tjänsten mer tillgänglig

En annan förändring är hur familjer hittar barnpassning. Digitala tjänster har gjort det enklare att jämföra alternativ och komma i kontakt med aktörer.

Via digitala tjänster kan familjer idag enkelt jämföra alternativ och komma igång med processen. Hos myNanny Barnvakt går det att läsa mer om hur barnvakt fungerar i praktiken och hur familjer matchas med en personlig nanny.

– Det ska vara enkelt att komma igång. Många vill förstå hur det fungerar innan de tar första steget, säger representanten.

Första träff utan bindning blir standard

En tydlig utveckling i branschen är att många aktörer erbjuder en första träff med barnvakten utan bindning.

Syftet är att minska osäkerheten och låta familjen avgöra om matchningen fungerar innan de går vidare.

– Den första träffen är viktig. Det är då familjen känner om det stämmer, och därför ska det vara helt utan krav att fortsätta, säger representanten.

Ett växande behov i Sigtuna kommun

I takt med att Sigtuna kommun fortsätter att växa, ökar också behovet av praktiska lösningar i vardagen.

Barnpassning blir i allt större utsträckning en del av infrastrukturen kring familjelivet – på samma sätt som förskola och fritids.

Det gäller inte minst i pendlarområden nära Stockholm, där arbetslivets krav ofta krockar med vardagens logistik.

En del av ett större skifte

Utvecklingen i Märsta, Sigtuna och Rosersberg speglar en bredare förändring i Sverige.

Allt fler familjer kombinerar heltidsarbete med småbarnsliv, samtidigt som stödet från närstående inte alltid finns tillgängligt.

– Vi brukar säga att vi löser livspusslet för familjer i hela Sverige. Det är precis det behovet vi ser växa, säger representanten från myNanny Barnvakt.

Väntas fortsätta öka

Mycket pekar på att efterfrågan på barnpassning kommer att fortsätta öka i takt med att kommuner växer och arbetslivet förändras.

I Sigtuna kommun, med sin starka befolkningstillväxt och närhet till Stockholm, är förutsättningarna tydliga.

Barnpassning har gått från att vara ett komplement – till att för många familjer bli en nödvändig del av vardagen.