Glasväggar för inomhusbruk: Skapa ljus och avskildhet hemma

Glasväggar för inomhusbruk är en lösning som delar av rum samtidigt som ljusflödet behålls genom bostaden. Du skapar en tydlig rumsindelning med hög ljudisolering utan att stänga in ytorna, vilket gör dem perfekta för hemmakontor eller sovalkover.

Varför ska du ersätta gipsväggar med glas?

Att bygga en ny vägg handlar ofta om att skapa en ny funktion i hemmet. Många väljer bort traditionella gipsväggar för att inte gå miste om dagsljuset.

Ökat ljusflöde genom hela bostaden

En vägg stoppar ljuset helt, vilket gör att rummet bakom väggen ofta kräver konstant belysning.

Med glaspartier låter du dagsljuset vandra från fönsterpartier långt in i bostadens mörkare delar. Det påverkar hur stor lägenheten eller huset upplevs.

Bevara den öppna planlösningen

Du kanske vill ha en tydlig gräns mellan kök och vardagsrum, eller mellan sovplats och sociala ytor.

Genom att använda glas behåller du den öppna planlösningen. Du ser hela vägen genom rummet, vilket lurar ögat att tro att ytan är större än den faktiskt är.

Vilken typ av glas passar bäst för dina behov?

Valet av glas är inte bara en utseendefråga. Det avgör säkerheten och hur mycket ljud som stängs ute. Det är här de tekniska skillnaderna blir viktiga.

Skillnaden mellan härdat glas och lamellglas

När du väljer glas måste du förstå skillnaden mellan härdat glas och lamellglas. Härdat glas är upphettat och snabbskylt för att bli extremt starkt. Om det mot förmodan går sönder, splittras det i tusentals ofarliga smulor snarare än vassa skärvor.

Lamellglas består av två glasskivor som limmats ihop med en plastfolie i mitten. Om detta glas går sönder hänger skärvorna kvar i folien. För rena säkerhetsaspekter i hemmiljö är härdat glas oftast standard, medan lamellglas väljs för specifika funktioner.

Ljudreducerande glas för hemmakontoret

Om syftet med väggen är att skapa en tyst arbetsplats bör du titta närmare på ljudlamellglas. Ett vanligt enkelglas stoppar visst ljud, men det släpper igenom mer buller än man tror.

Ett ljudlamellglas har en speciell folie som dämpar vibrationerna. Det gör stor skillnad om du har barn som leker i rummet intill eller om diskmaskinen går i köket. För maximal effekt bör du kombinera detta med tätningslister runt dörren.

Designval som sätter stilen

Utseendet på din glasvägg styrs helt av profilerna och indelningen av rutorna. Det är detaljerna som avgör om väggen känns modern eller klassisk.

Industriell stil med spröjs

Den mest efterfrågade stilen just nu är den industriella looken. Här används ofta svarta ramar och spröjs för att skapa karaktär. Det för tankarna till gamla fabrikslokaler och ateljéer.

När du planerar en glasvägg inomhus är det viktigt att tänka på hur spröjsen linjerar med övrig inredning. Du kan välja att ha glaset indelat i många små rutor eller färre stora fält beroende på hur mycket insynsskydd du vill ha visuellt.

Minimalistiska och ramlösa alternativ

Vill du att väggen ska synas så lite som möjligt är den ramlösa alternativa vägen att gå. Här fästs glaset ofta i skenor i golv och tak, men saknar vertikala profiler.

Detta ger ett mycket rent intryck. Det passar bra i moderna hus där man vill att designen ska tala för sig själv utan störande moment.

Skjutdörrar eller slagdörrar?

Funktionen på dörren är avgörande för inredningen. En slagdörr (vanlig dörr) kräver en svängradie. Du kan inte ställa en fåtölj eller ett skrivbord precis där dörren öppnas.

En skjutdörr sparar golvyta eftersom den glider längs med väggen. Det är ofta den bästa lösningen för mindre sovalkover eller trånga passager.

Vad kostar det att installera en glasvägg?

Priset för att installera en glasvägg varierar beroende på om du väljer en färdig standardmodul eller ett måttanpassat parti, men räkna med en totalkostnad på mellan 10 000 och 30 000 kronor för ett normalstort projekt år 2026.

Materialet för en industrivägg kostar vanligtvis från 3 000 kronor per sektion, medan måttbeställda lösningar med dörr ofta kostar över 15 000 kronor. Arbetskostnaden för en montör ligger normalt på 600–900 kronor i timmen, där monteringen ofta tar en arbetsdag att genomföra.

Du kan sänka utgiften genom att utnyttja ROT-avdraget, vilket ger 30 % rabatt på själva arbetskostnaden. Slutpriset påverkas även av tillval som ljudisolerat glas, frostad yta eller val av ramprofiler i stål kontra aluminium.

Installation och konstruktion

Att montera glaspartier kräver precision. Det är tungt material som inte tillåter några misstag vid hanteringen.

Infästning i golv, tak och väggar

För att väggen ska stå säkert måste den förankras väl. I taket är det sällan problem, men golvet kan vara en utmaning.

Du måste veta vad som finns under ytskiktet. Om du har golvvärme får du absolut inte borra i golvet hur som helst. Då måste man ofta limma fast golvskenan med extremt starkt industrilim istället.

Tips: Innan du beställer din vägg, kontrollera alltid om golvet lutar. Glas är stumt och kan inte böjas efter ett snett golv. Om nivåskillnaden är stor måste profilen kapas snett eller så måste golvet jämnas av innan montering.

Montera själv eller anlita hantverkare?

Är du händig kan du montera enklare system själv. Men det kräver att du är noggrann med vattenpasset. Minsta lutning kan göra att dörrarna glider upp av sig själva eller inte går att stänga.

För större partier rekommenderas professionell hjälp. En fackman ser också till att infästningen blir korrekt utifrån vägarnas egenskap.

Att tänka på innan du bestämmer dig

En glasvägg är en investering som höjer värdet på bostaden och förbättrar livskvaliteten. För att bli nöjd bör du fundera igenom ljudkraven en extra gång.

Om du behöver total tystnad är en isolerad gipsvägg fortfarande bättre. Men om du vill ha balansen mellan avskildhet och ljus finns det inget som slår glaset. Väg fördelarna mot varandra och välj den glastyp som löser ditt specifika problem.