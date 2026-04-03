Från V75 till V85 – hästspelets stora omstart

I oktober förra året försvann ett spelkoncept som präglat svenska lördagar i över tre decennier. V75 är borta, ersatt av V85. Det är mer än ett namnbyte – det är ett svar på djupgående förändringar i hur Sverige spelar.

Det var en lördag som länge kommer att minnas inom travsporten. Den 25 oktober 2025 på Jägersro i Malmö hade V85 sin allra första omgång, och en ny häst och kusk skrev in sig i historieböckerna som de första vinnarna på Sveriges nya miljonspel.

Innan dess hade V75 hållit lördagarna i ett fast grepp sedan 1993. När V75 sjösattes 1993 var det Copiad och Erik Berglöf som var först över mållinjen. Mer än trettio år av lördagsritualer, tipspromenader, syndikat och miljardpottar är nu historia. Den sista omgången av V75 avgjordes den 18 oktober 2025 på den norska travbanan Bjerke.

Spelmarknaden har förändrats

Förändringen sker mot bakgrund av ett förskjutet spellandskap, där en del av förklaringen ligger utanför travsporten. Bland dessa finns spelskatten som höjdes från 18 till 22 procent vid halvårsskiftet 2024 och spelreformen 2019, då Sverige övergick från ett system med statliga monopol till en licensierad marknad. Det innebar att spelbolag för första gången fick konkurrens om hästspelarnas uppmärksamhet – och att traditionella aktörer också erbjöd nya spelformer som casino och sportspel.

Denna utveckling har också påverkat hur spelare väljer att engagera sig i travsporten. Många söker sig till plattformar som erbjuder flexibilitet och möjlighet att jämföra olika alternativ. Det har skapat en marknad där spelare har fler valmöjligheter än tidigare, och där information är en viktig resurs för att fatta beslut.

Vad är egentligen V85?

V85 innebär tre gånger högre toppvinster jämfört med tidigare, och fler som vinner. Grundförutsättningarna är att hitta vinnarna i åtta lopp, men det är även utdelning om man har sju, sex eller fem rätt. Potten fördelas sedan mellan de spelare som prickat 8, 7, 6 och 5 rätt. (Källa: Jagersro)

Förändringen märks även i hur tävlingsdagen ser ut. I stället för att tävlingsdagen innehåller tolv lopp går det ner till tio, och tävlingsdagen kortas med 50 minuter ner till tre och en halv timme. Tanken beskrivs som att komprimera och höja kvaliteten: prispengarna koncentreras till de återstående loppen, och det tillkommer ett åttonde STL-lopp varje lördag.

Bakgrund till förändringen

Beslutet att byta från V75 till V85 har diskuterats inom branschen under flera år. Många aktörer har sett behovet av att anpassa spelutbudet till dagens spelvanor. Spelare är mer digitala och kräver snabbare och mer flexibla lösningar.

Samtidigt har det funnits en önskan om att höja spänningen och utdelningarna. Genom att öka toppvinsterna och skapa fler vinnarkategorier hoppas man locka både nya och erfarna spelare. Det är en balansgång mellan att behålla det som fungerade bra med V75 och att införa nya element som känns moderna.

En helhetsupplevelse, inte bara ett spel

Svensk Travsport beskriver ambitionen för V85 att skapa en starkare helhetsupplevelse såväl på banan som framför tv:n, datorn och i mobilen – utan att förlora det bästa från V75.

I praktiken innebär det en rad förändringar utöver själva spelet: nytt spelflöde på lördagarna, en AI-driven spelassistent kallad Elli för systembygge, en digital marknadsplats för köp och försäljning av privata andelar, och möjligheten att spela med reducerat radpris – ned till 30 procent av ordinarie insats mot motsvarande utdelning.

Digitala verktyg för spelaren

Utöver själva spelet har det tillkommit flera digitala verktyg som ska underlätta för spelarna. AI-assistenten Elli är ett exempel på hur teknologi används för att skapa bättre spelupplevelser. Den hjälper spelare att bygga system och analysera loppen på ett mer strukturerat sätt.

Den digitala marknadsplatsen för andelar är en annan nyhet som möjliggör handel mellan privatpersoner. Det ger spelare möjlighet att köpa och sälja andelar i hästar och kuskar, vilket skapar en mer aktiv marknad kring travsporten.

Framtiden för travspelet

Vad det innebär i praktiken återstår att se. Men att svensk travsport befinner sig i en av sina mest genomgripande förändringsperioder på decennier råder ingen tvekan om.

För spelarna innebär förändringen nya möjligheter att engagera sig i sporten. Med fler valmöjligheter och bättre digitala verktyg finns det potential att locka en ny generation spelare. Samtidigt är det viktigt att bevara det som gjort travsporten så populär under så många år.

För den som är intresserad av att följa utvecklingen finns det många källor att ta del av. Oavsett om man är en erfaren spelare eller nyfiken på vad som händer, är det en spännande tid för travsporten i Sverige.