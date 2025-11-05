Dubbdäck i svenska städer: Förbud, datum och böter du behöver ha koll på vintern

När vintern tar grepp om Sverige förbjuder flera kommuner dubbdäck på utpekade innerstadsgator. För dig som pendlar mellan förort och city är nyckeln att förstå hur lokala gator med dubbdäcksförbud samspelar med nationella vinterdäckregler - så att du håller dig laglig hela vägen.

Måste släpet ha dubbdäck om bilen har det? Ja. Kör du med dubbdäck på bilen och det är vinterväglag ska släpet också ha dubbdäck . Kör du friktion på bilen kan släpet vara odubbat eller dubbat, så länge övriga krav uppfylls

Hur mycket kostar det om jag ignorerar förbudsskylten? Överträdelsen skrivs som underlåtenhet att följa vägmärke och ger ordningsbot enligt den nationella botlistan. Kommuner - som Göteborg - påminner uttryckligen om att böter kan delas ut på förbudssträckorna.

Vilka datum gäller nationellt för dubbdäck respektive vinterdäck? Dubbdäck är tillåtna 1 okt-15 apr (och även utanför om vinterväglag råder/förväntas). Vinterdäck (dubb eller friktion) krävs 1 dec-31 mar när vinterväglag råder.

Får jag korsa en förbjuden gata snabbt om jag inte kör längs den? Du måste följa skylten för just den sträcka du kör in på. Passerar du C44-skylten med dubbdäck är förseelsen ett faktum - även om du svänger av direkt. Polisen utgår från skylten, inte din rutt i appen.

I Sverige är dubbdäck tillåtna 1 oktober-15 april. Utanför dessa datum får du också använda dubbdäck om vinterväglag råder eller förväntas (snö, is, snömodd eller frost). Kravet på vinterdäck (dubb eller friktion) gäller 1 december-31 mars när vinterväglag råder och omfattar personbilar, lätta/tunga lastbilar, bussar och relevanta släp. Kör du personbil med dubbdäck och drar släp under vinterväglag ska även släpet ha dubbdäck. Lokala gatu­förbud går före på just den gata där förbudet gäller – skylten på plats avgör.

Så påverkar stadsförbuden din vardag

Om din rutt tangerar Hornsgatan/Fleminggatan/Kungsgatan i Stockholm eller Friggagatan/Odinsgatan i Göteborg behöver du planera runt dessa korridorer. Kör du mest i tätort väljer många friktionsdäck för att slippa förbudssträckor; vid blandad körning (stad + region) sparar du alternativa stadsvägar som favoriter i din GPS och dubbelkollar skyltningen på infartsgatan du faktiskt svänger in på.

Innan kylan biter: se över slitdelar som torkarblad, spolarvätska med låg fryspunkt, lampor och 12V-batteri – och komplettera det du behöver hos Trodo.se i god tid så slipper du panik när första frosten kommer. Glöm inte att kontrollera däcktryck i kylan, fylla på spolarvätska som klarar minst -18 °C, lägga is-skrapa och avisningsspray i bilen samt smörja dörrlister med silikon. För elbilar: förvärm kupé och batteri innan avfärd för bättre räckvidd och snabbare laddning.

Skyltar, böter och vad polisen faktiskt beivrar

På en gata med förbud mot trafik med dubbdäck (C44) skrivs överträdelsen som ”inte följt anvisning som meddelats genom vägmärke” och ger ordningsbot. I praktiken är förseelsen fullbordad i samma sekund som du passerar förbudsskylten med dubbdäck på – även om du genast svänger av.

Titta efter början-/slutskyltar och uppmärksamma små sidogator där förbudet fortsätter. Lita inte enbart på appen; polisen utgår från skylten på plats. Beloppet är normalt 1 000 kr för personbil. Kontroller sker både vid riktade insatser och i rutintrafik, och regeln gäller oavsett väglag. Tänk på att förbudet kan gälla enbart vissa körfält eller sträckor – följ lokala tilläggstavlor noga, även vid infarter.

Här är dubbdäck förbjudna just nu (stad-för-stad)

Lokala förbud riktar in sig på stråk med mycket partikel­slitage från dubbar. Geografin är snäv – men regeln är stenhård. En gata kan vara tillåten, nästa förbjuden. Följ alltid skylten.

Stad Gata/Gator Period Notering Källa Stockholm Hornsgatan; Fleminggatan; del av Kungsgatan Löpande Dispens kan sökas i särskilda fall Stockholms stad Göteborg Friggagatan; Odinsgatan Löpande Staden uppger uttryckligen att böter kan utdelas Göteborgs Stad Uppsala Delar av Kungsgatan; Vaksalagatan Löpande Gäller alla motordrivna fordon utom moped klass II Uppsala kommun Gävle (pilot) Del av Hälsingegatan 1 okt-15 apr (2025/26) Tidsbegränsad luftkvalitetstest, utvärderas efter säsong Gävle kommun / SVT

Tolkning i praktiken: I Stockholm omfattar förbudet tre centrala axlar – håll koll på var förbudssträckan börjar/slutar och på korsande gator; dispens finns men är snäv. I Göteborg är man tydlig: kör en annan rutt om du har dubbdäck. Uppsala kopplar åtgärden till både partiklar och buller. Gävle testar avgränsat stråk denna säsong; resultatet styr nästa steg.

Planera din hela vintersäsong: datum, mönsterdjup och släpregler

Stadsförbuden är bara en pusselbit. Du ska också klara datumen, mönsterdjupen och reglerna för ekipage. Här är kortversionen:

Vinterdäck på personbil/lätt fordon (samt deras släp): minst 3 mm mönsterdjup när vinterdäckskravet gäller ( 1 dec-31 mar vid vinterväglag).

minst mönsterdjup när vinterdäckskravet gäller ( vid vinterväglag). Tunga fordon och husbil klass II > 3,5 ton: minst 5 mm på vinterdäck (kontrollera fordons­kategori och undantag i detalj).

minst på vinterdäck (kontrollera fordons­kategori och undantag i detalj). Sommar­däck (lagligt minimum): 1,6 mm – men säkerhets­organisationer rekommenderar 3 mm för bättre våtgrepp.

– men säkerhets­organisationer rekommenderar för bättre våtgrepp. Släp vid vinterväglag: om dragbilen har dubbdäck ska släpet också ha dubbdäck. Kör du friktion på bilen får släpet vara antingen odubbat eller dubbat (så länge övriga krav uppfylls).

För hela regelpaketet kring däckbyte, datum och lagkrav hänvisar vi till Sak & Livs översikt, Regler för däckbyte och lagkrav – en komplett guide för bilägare; där får du mönsterdjup, tidsfönster och däcktyper samlade på ett ställe.

Bildkälla: Trodo

Praktiskt körsätt i city utan stress

Behandla förbuden som fasta ramar i din planering. Spara alternativrutter i navigatorn för pendling som annars tangerar förbudsstråken och kontrollera infartsskylten där du faktiskt kör in – det är den sträckan polisen prövar.

Kör du mest i stan är friktionsdäck ofta den smidigaste lösningen: du undviker förbud samtidigt som du får ett jämnt väggrepp på saltade huvudleder. Kör du blandat (stad/landsväg), välj däckstrategi efter var du kör flest mil, inte efter en enstaka snöhelg. Kom ihåg att vinterdäckskravet 1 dec-31 mar gäller oavsett lokala förbud och att skylten på plats alltid är sista ordet.