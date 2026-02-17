Att orka med skiftjobbet på Arlanda

På Arlanda kan ett skift börja före gryningen, sluta sent, eller vara förlagt på natten. Dessutom kan tempot växla snabbt beroende på trafiksituationen, och då är det lätt att tappa både energi och skärpa innan passet är över.

I den här texten får du tips om hur du på ett sunt sätt håller orken uppe. Vi tar upp saker som vikten av rast, sömn, träning, kost och hur du kan tänka kring koffein i olika former.

Snus med koffein i stället för nikotin

Koffein kan göra att du känner dig piggare och mer vaken en stund, eftersom det dämpar känslan av trötthet i hjärnan. Effekten kommer ofta ganska snabbt men den kan också hänga kvar i flera timmar. Därför ska man heller inte ta koffein för sent då det kan göra att man inte sover lika bra.

Koffeinsnus är nikotinfria prillor som används på liknande sätt som snus, alltså under läppen. Styrkan på koffein snus varierar mellan produkter och anges oftast i milligram. De olika varianter som finns på marknaden har ofta mellan 20 och 77 mg per prilla. För att enklare förstå styrkan på koffein snus kan man jämföra det med en två deciliters kopp brygg- eller filterkaffe som ofta ligger på omkring 90 mg koffein.

Rast och paus när det är mycket att göra

På många arbetsplatser med skift är rasten det första som ryker när det blir mycket att göra. Problemet är att det sällan lönar sig. Samtidigt har man rätt till rast och pauser enligt reglerna, även om det ibland kan vara svårt att få till dem när trycket är som störst. När man skjuter upp rasten för länge blir det ofta svårare att hålla fokus och tempo, särskilt i jobb där man måste vara noggrann.

För många hör kaffe och den koffeinkick det ger ihop med rasterna, men det som ofta gör störst skillnad är att man får i sig något som mättar, som en rejäl macka eller något som går snabbt att värma i en mikrovågsugn. Även det sociala under pauserna påverkar. Några minuter tillsammans med kollegorna kan räcka för att släppa jobbet en stund och sedan komma tillbaka mer skärpt.

Sömn när tiderna skiftar

Den som jobbar skift vet att sömn inte bara handlar om antal timmar utan också om att få dem vid rätt tid och med så lite störning som möjligt. Om du måste sova på dagen kan kroppen kännas uppvarvad, och om du ska upp tidigt kan det vara svårt att somna i tid.

Därför kan det hjälpa att göra samma saker innan man ska sova, oavsett klockslag. En kort rutin, som alltid ser likadan ut, gör det lättare att ställa om. Det är ofta bra om det inkluderar att dämpa belysningen, se till att rummet är svalt och att inte ha mobilen bredvid sängen.

Sovmiljön spelar extra stor roll när det är ljust ute. Mörkläggningsgardiner eller en sovmask kan göra stor skillnad, särskilt under vår och sommar. Ljud kan också påverka. Om du störs av trafik eller folk som är vakna och pratar när du ska sova, kan öronproppar vara till hjälp. En del tycker också att ett neutralt bakgrundsljud, som exempelvis lugn musik, gör att plötsliga ljud inte stör lika mycket.

Träning som ger mer ork

Många upplever att regelbunden träning gör det lättare att hålla energin uppe. För den som jobbar skift gäller det att hitta en form som fungerar med schemat, till exempel en rask promenad, ett kort styrkepass hemma eller ett besök på gymmet. Vissa arbetsgivare erbjuder dessutom friskvårdsbidrag som kan användas till sådant som gymkort eller andra aktiviteter, men det är frivilligt och ser olika ut mellan arbetsplatser.

Ett vanligt misstag är att sikta för högt och sedan hoppa över träningen när det blir för mycket. Det brukar fungera bättre att lägga ribban så att den håller även under intensiva perioder. Två till tre kortare pass i veckan är ofta lättare att få in. Om jobbet redan är fysiskt kan det också vara klokt att komplettera med rörlighet och lätt styrka i stället för att bara lägga på mer belastning.

Återhämtning på ledig tid

Skiftjobb kan göra att lediga dagar går åt till tvätt, ärenden och att försöka komma ikapp med sömnen. Då är det lätt att man går in i nästa arbetsperiod utan att känna sig särskilt utvilad. Om du kan, försök att göra alla vardagssysslor mellan arbetspassen, så att ledigheten faktiskt blir tid för vila och att göra roliga saker, som att umgås med vänner och familj.

För att få ut så mycket som möjligt av ledigheten kan det vara bra att planera i förväg vad man ska göra. Det behöver inte vara så komplicerat. Ofta kan det räcka med en middag eller en promenad med en vän.