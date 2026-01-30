Stakset medarrangör för gala mot skjutvapenvåld

På lördag samlas artister, politiker och anhöriga i manifestationen och galan ”Det Räcker!” mot skjutvapenvåld. Steningebon Sebastian Stakset är en av initiativtagarna.
Galan hålls på 3 Arena i Stockholm och samlar artister, anhöriga till våldsoffer, eldsjälar och politiker. Syftet är att uppmärksamma skjutvapenvåldet och motverka nyrekrytering av unga till kriminalitet. Bakom initiativet står bland andra Sebastian Stakset, Susanne Yakes, mamma till 12-åriga Adriana som sköts ihjäl i Botkyrka, och Aneta Demir, syster till Mikael som sköts till döds i Skärholmen, rapporterar SVT.
Statsminister Ulf Kristersson, Magdalena Andersson och flera andra politiker kommer att delta. Även drottning Silvia och barnombudsmannen Juno Blom närvarar. Artister som Sarah Dawn Finer och Thomas Stenström uppträder under kvällen. Efter galan kommer de anhöriga att få möjlighet att samtala med politikerna för att diskutera vägar framåt.
Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.
Märstafolket Samtidigt som stormen Anna påverkar vädret i kommunen har kramsnön också lett till kreativa inslag. I Rosersberg har två stora snögubbar byggts under kvällen, som ett exempel på hur vintervädret kan tas tillvara på ett positivt sätt.
Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.
Märstafolket Två mammor från Märsta, Maria och Amira, medverkar i boken Synliggör mammorna som lyfter berättelser från kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Boken lanserades i samband med Mamma Uniteds femårsjubileum.
Nöjesnyheter I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.
Nöjesnyheter Den 6 december arrangeras Barnens Jul för första gången i Sigtuna kommun. Evenemanget är en kostnadsfri familjedag där barn och unga står i fokus. Bakom initiativet står Skånela IF:s klubbchef Jimmy Karlsson tillsammans med Scandinavian XPO och Arlandastad Group.
Kultur & Nöje Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.