Sebastian StaksetFoto: Clap Your Hands AB

Stakset medarrangör för gala mot skjutvapenvåld

På lördag samlas artister, politiker och anhöriga i manifestationen och galan ”Det Räcker!” mot skjutvapenvåld. Steningebon Sebastian Stakset är en av initiativtagarna.

Galan hålls på 3 Arena i Stockholm och samlar artister, anhöriga till våldsoffer, eldsjälar och politiker. Syftet är att uppmärksamma skjutvapenvåldet och motverka nyrekrytering av unga till kriminalitet. Bakom initiativet står bland andra Sebastian Stakset, Susanne Yakes, mamma till 12-åriga Adriana som sköts ihjäl i Botkyrka, och Aneta Demir, syster till Mikael som sköts till döds i Skärholmen, rapporterar SVT.

Statsminister Ulf Kristersson, Magdalena Andersson och flera andra politiker kommer att delta. Även drottning Silvia och barnombudsmannen Juno Blom närvarar. Artister som Sarah Dawn Finer och Thomas Stenström uppträder under kvällen. Efter galan kommer de anhöriga att få möjlighet att samtala med politikerna för att diskutera vägar framåt.

Av Erik Karlsson

