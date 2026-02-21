Sigtunabon Philip Strand medverkar i Mello ikväll i Malmö .Foto: Pressbild

Sigtunabon med i lördagskvällens Mello

Sigtunabon Philib Strand är en av låtskrivarna bakom Smash Into Pieces bidrag ”Hollow”, som framförs i Melodifestivalen i kväll.

Philib Strand är uppvuxen i Märsta och har gått på Ekillaskolan och Arlandagymnasiet. I dag bor han i Sigtuna. Utöver arbetet som låtskrivare medverkar han även på scenen som körsångare när Smash Into Pieces tävlar i Melodifestivalen. Melodifestivalen sänds 20.00 och avgörs i Malmö. Det är en av delfinalerna. Philip är även sångare i bandet Normandie. Han har tidigare medverkat i Irlands ESC-bidrag 2021 som kör åt Leslie Roy.

Av Erik Karlsson

Sarah Dawn Finer till Kulturum

Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.

julen 2025

Sigtuna julmarknad rankas som en av Sveriges bästa

Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.