Sigtunabon med i lördagskvällens Mello

Sigtunabon Philib Strand är en av låtskrivarna bakom Smash Into Pieces bidrag ”Hollow”, som framförs i Melodifestivalen i kväll.

Philib Strand är uppvuxen i Märsta och har gått på Ekillaskolan och Arlandagymnasiet. I dag bor han i Sigtuna. Utöver arbetet som låtskrivare medverkar han även på scenen som körsångare när Smash Into Pieces tävlar i Melodifestivalen. Melodifestivalen sänds 20.00 och avgörs i Malmö. Det är en av delfinalerna. Philip är även sångare i bandet Normandie. Han har tidigare medverkat i Irlands ESC-bidrag 2021 som kör åt Leslie Roy.