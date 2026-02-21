Sigtunabon med i lördagskvällens Mello

Sigtunabon Philib Strand är en av låtskrivarna bakom Smash Into Pieces bidrag ”Hollow”, som framförs i Melodifestivalen i kväll.
Philib Strand är uppvuxen i Märsta och har gått på Ekillaskolan och Arlandagymnasiet. I dag bor han i Sigtuna. Utöver arbetet som låtskrivare medverkar han även på scenen som körsångare när Smash Into Pieces tävlar i Melodifestivalen. Melodifestivalen sänds 20.00 och avgörs i Malmö. Det är en av delfinalerna. Philip är även sångare i bandet Normandie. Han har tidigare medverkat i Irlands ESC-bidrag 2021 som kör åt Leslie Roy.
Kulturnyheter Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.
Kulturnyheter Den 6 mars klockan 19.00 gästar Livgardets dragonmusikkår Kulturumteatern i Märsta med konserten ”Marsch!”. Det är första gången en beriden militärmusikkår uppträder på scenen i Kulturum.
Kulturnyheter Sigtuna kulturskola fyller 70 år och jubileet uppmärksammas under hela året. Firandet inleddes på onsdagen med en föreställning där många barn och ungdomar medverkade, både på och bakom scenen.
Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.
Märstafolket Samtidigt som stormen Anna påverkar vädret i kommunen har kramsnön också lett till kreativa inslag. I Rosersberg har två stora snögubbar byggts under kvällen, som ett exempel på hur vintervädret kan tas tillvara på ett positivt sätt.
Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.
Märstafolket Två mammor från Märsta, Maria och Amira, medverkar i boken Synliggör mammorna som lyfter berättelser från kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Boken lanserades i samband med Mamma Uniteds femårsjubileum.
Nöjesnyheter I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.
Nöjesnyheter Den 6 december arrangeras Barnens Jul för första gången i Sigtuna kommun. Evenemanget är en kostnadsfri familjedag där barn och unga står i fokus. Bakom initiativet står Skånela IF:s klubbchef Jimmy Karlsson tillsammans med Scandinavian XPO och Arlandastad Group.