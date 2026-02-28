Foto: Pressbild

Mer Mello från Sigtuna – Buchaus med ikväll

Förra veckan var det Philip Strand som medverkade tillsammans med Smash into pieces. Denna vecka är det Vilhelm Buchaus som har ett eget bidrag i Sundsvall.

På lördag tävlar Sigtunasonen Vilhelm Buchaus i den femte och sista deltävlingen av Melodifestivalen. Tävlingen avgörs i Sundsvall och han medverkar med bidraget ”Hearts Don’t Lie”.

Den 24-årige artisten återvänder därmed till Melodifestivalsscenen. Inför lördagen uppger han att han känner sig mer van vid sammanhanget jämfört med tidigare.

Samtidigt är han försiktig med hälsan dagarna före framträdandet. Förkylningar och sjukdom kan påverka rösten, och förberedelserna inför tävlingen innebär ett intensivt schema med många kontakter och repetitioner, rapporterar unt.se

Av Erik Karlsson

