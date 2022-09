McDonalds öppnar upp

Nöjesnyheter Sigtunas Rådhus kommer under Pride-veckan första veckan i augusti att öppna upp för drop-in-vigslar en dag: - Vi vill bidra till att sprida glädje och kärlek och stå stolta tillsammans i kärlekens tecken. Det gör vi bland annat genom att under Pride-veckan bjuda in till drop-in vigslar i Sveriges minsta och mysigaste rådhus, säger Anna Lakmaker, vd på Destination Sigtuna.