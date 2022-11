Inför Idolfinalen: Albin väljer låtar

Albin Tingwall har valt sina låtar inför Idol-finalen på fredag.

På fredag är det Idolfinal med sigtunabon Albin Tingwall som överraskande tagit sig hela vägen från audition till Tele2Arena. Inför Idol hade Albin knappt stått på en scen utan mest tränat barn och undgomar i Sigtuna Tennisklubb. Nu har han charmat inte bara Idoljuryn med sin röst utan svenska folket. Han kan bli den förste från kommunen som vinner Idol. 2013 var Jens Hult i final men fick ge sig mot Kevin Walker.

Finalisterna kommer att få sjunga tre låtar var. En som de får välja helt fritt, en som de sjungit tidigare och även vinnarlåten. Albins egna val är Falling av Harry Styles, han ska även framföra It must have been love av Roxette som han sjungit tidigare och vinnarlåten är Anything you say. I finalen tävlar Albin mot Nike Sellmar, 27 år.