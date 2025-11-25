Axelsson & PalménFoto: Socialdemokraterna

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

Enligt UN Women mördas varje dag omkring 140 kvinnor och flickor globalt av en närstående. I Sverige mördas i genomsnitt en kvinna var fjärde vecka av sin partner eller tidigare partner. Samtidigt anmäls i Sverige nästan var tionde minut en misshandel mot en kvinna eller flicka. Majoriteten av våldsutövarna är män, i många fall närstående till de våldsutsatta.

Samtidigt utsätts var tredje kvinna i världen för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Bakom statistiken finns ett mycket stort mörkertal av kvinnor som aldrig anmäler, blir hörda eller får skydd. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Politiken kan och måste göra mer. Här har både SD-regeringen och den moderatledda kommunledningen brustit.

Vi socialdemokrater vill införa och arbeta med en nollvision av mäns våld mot kvinnor. Vi vill införa ett långsiktigt och permanent stöd till landets kvinno- och tjejjourer. Vi vill också införa en ”Lex Lotta”, där myndigheter ska anmäla sig själva när de brustit i sitt ansvar gällande utsatta kvinnor. Därutöver vill vi även skärpa straffen för alla former av brott kopplade till mäns våld mot kvinnor.

Vi måste göra mer även i Sigtuna kommun. Våra tjej- och kvinnojourer måste få allt ekonomiskt stöd de behöver. Socialdemokraterna föreslår också en kraftig förstärkning av socialtjänsten genom att öka antalet uppsökande tjänster och förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna, för att förbättra kvaliteten i handläggningen såväl som det förebyggande arbetet. Tidigare har vi föreslagit att våldutsatta kvinnor ska ha företräde i den kommunala bostadskön, men den moderatledda kommunledningen har sagt nej. Vi vill också uppnå en regional samverkan för att förmedla bostäder till våldutsatta även i andra kommuner.

Du kan också göra skillnad. Det handlar om att våga se, våga fråga och våga agera. Tecken på våld i nära relation kan vara att kvinnan isoleras från vänner och familj, ofta verkar rädd eller kontrollerad, eller har återkommande skador som förklaras på ett sätt som inte är trovärdigt. Att uppmärksamma dessa signaler kan vara avgörande. Politiken måste ta ansvar för att skapa ett tryggt samhälle där våld mot kvinnor aldrig accepteras.

  • Marie Axelsson, oppositionsråd (S)
  • Emmy Palmén, riksdagskandidat (S)
Av redaktion@marsta.nu

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.