Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

Enligt UN Women mördas varje dag omkring 140 kvinnor och flickor globalt av en närstående. I Sverige mördas i genomsnitt en kvinna var fjärde vecka av sin partner eller tidigare partner. Samtidigt anmäls i Sverige nästan var tionde minut en misshandel mot en kvinna eller flicka. Majoriteten av våldsutövarna är män, i många fall närstående till de våldsutsatta.

Samtidigt utsätts var tredje kvinna i världen för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Bakom statistiken finns ett mycket stort mörkertal av kvinnor som aldrig anmäler, blir hörda eller får skydd. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Politiken kan och måste göra mer. Här har både SD-regeringen och den moderatledda kommunledningen brustit.

Vi socialdemokrater vill införa och arbeta med en nollvision av mäns våld mot kvinnor. Vi vill införa ett långsiktigt och permanent stöd till landets kvinno- och tjejjourer. Vi vill också införa en ”Lex Lotta”, där myndigheter ska anmäla sig själva när de brustit i sitt ansvar gällande utsatta kvinnor. Därutöver vill vi även skärpa straffen för alla former av brott kopplade till mäns våld mot kvinnor.

Vi måste göra mer även i Sigtuna kommun. Våra tjej- och kvinnojourer måste få allt ekonomiskt stöd de behöver. Socialdemokraterna föreslår också en kraftig förstärkning av socialtjänsten genom att öka antalet uppsökande tjänster och förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna, för att förbättra kvaliteten i handläggningen såväl som det förebyggande arbetet. Tidigare har vi föreslagit att våldutsatta kvinnor ska ha företräde i den kommunala bostadskön, men den moderatledda kommunledningen har sagt nej. Vi vill också uppnå en regional samverkan för att förmedla bostäder till våldutsatta även i andra kommuner.

Du kan också göra skillnad. Det handlar om att våga se, våga fråga och våga agera. Tecken på våld i nära relation kan vara att kvinnan isoleras från vänner och familj, ofta verkar rädd eller kontrollerad, eller har återkommande skador som förklaras på ett sätt som inte är trovärdigt. Att uppmärksamma dessa signaler kan vara avgörande. Politiken måste ta ansvar för att skapa ett tryggt samhälle där våld mot kvinnor aldrig accepteras.