David Lundqvist Foto: Privat

Minst 20 miljoner till vinster i välfärden 2025

Vinster i välfärden är ett ämne som kontinuerligt står i fokus i samhällsdebatten. I regel är debatten principiell. Sällan ser man siffror gällande en enskild kommun. Men om man tittar närmare på Sigtuna kommun, hur ser det ut här?

Fram till september 2017 hade kommunen ambitionen att så långt möjligt sköta sin skattefinansierade välfärdsverksamhet i egen regi. Från hösten 2017 har kommunen i stället välkomnat och tecknat avtal med privata utförare (aktiebolag) inom vård och omsorg. Man har också, utan egentligt motstånd, accepterat etableringen av aktiebolags-drivna skolor, förskolor och gymnasier Att de privata utförarna får ut vinst från verksamheten har den politiska ledning som styr sen hösten 2017 ingenting emot. Om man för Sigtuna kommuns del försöker kvantifiera vinsterna, hur såg det ut t ex under 2025?

Äldreomsorgen
Vad gäller äldreomsorgen, så betalade kommunen ut 95 903 tkr till de tre aktiebolag som utför hemtjänst hos dem som beviljats sådan. Och till de 12 bolag som tillhandahåller lägenheter i särskilt boende för äldre (säbo) betalade kommunen ut 60 506 tkr. Dvs totalt 156 409 tkr. Om man antar att företagens vinst var fem procent av den utbetalade summan, så var vinstbeloppet från Sigtunas äldreomsorg år 2025 totalt 7 819 tkr.

Skolan
Vad gäller skolan betalade kommunen ut 63 784 tkr till sex förskoleföretag, 110 959 tkr till fyra grundskoleföretag och 54 228 tkr till fyra gymnasieföretag. Dvs totalt 228 971 tkr. Om man även här antar att företagens vinst var fem procent av den utbetalade summan, så var vinstbeloppet totalt 11 448 tkr från utbildningsområdet. Totalt betalade kommunen alltså 2025 ut 385 380 tkr till aktiebolagsutförarna inom äldreomsorgen och skolan, varav 19 267 tkr blev till vinst för företagen, om vinstmarginalen antas vara fem procent.

I sin ordning?
Kommunens styrande majoritet lär anse att det är i sin ordning att nästan 20 Mkr av den kommunalskatt som de ca 38 000 kommunalskattebetalarna betalade in 2025 skulle bli till vinst för de 14 aktiebolag som var utförare åt kommunen inom äldreomsorgen och skolan. Man kan invända att den antagna vinstmarginalen fem procent är för hög. Den som vill kan i så fall räkna med fyra eller tre procent och få fram ett lägre totalt vinstbelopp. Men privata företag lär nog avstå från att bedriva en affärsverksamhet som kontinuerligt ger lägre än fem procents avkastning. Man kan också räkna på sex eller sju procents marginal och då blir vinstbeloppet större.

Minst 20 Mkr
Det ska sägas att Sigtuna kommuns omsorgsverksamhet omfattar mer än äldreomsorgen. Inom LSS- och Socpsyk-områdena anlitas också privata företag som utförare och som tar ut vinst. Men de har inte tagits med i beräkningarna här. Den totala vinstsumman är alltså minst 20 Mkr. På en mandatperiod blir det då minst 80 miljoner kronor. Man kan undra över om de ca 38 000 kommunalskattebetalarna tycker att detta är vad de önskar.

  • David Lundqvist
    S-ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Av redaktion@marsta.nu
