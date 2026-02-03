Liberal skolpolitik ger resultat – nu behövs mer mod i Sigtuna

Sverige står inför allvarliga utmaningar i skolan och bland våra unga, inte minst vad gäller psykisk ohälsa och fallande studieresultat.

Därför är det positivt att regeringen – där Liberalerna varit en tydlig drivkraft – avsätter 1,32 miljarder kronor under 2026 för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Medlen ska stödja kommuner, regioner och gemensamma insatser för stärkt stöd till barn och unga samt bättre vård för dem med komplexa behov.

Satsningen bygger på den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention, som ska skapa långsiktiga förbättringar. Strategin lyfter särskilt insatser i förskola och skola.

Regeringen föreslår också ökade resurser till skolan, med mer pengar till undervisning och personal – ett direkt stöd till elevernas lärande och trygghet.

I Sigtuna kommun har Liberalerna i opposition lagt ett eget budgetförslag med 40,6 miljoner kronor mer till skolan än den styrande majoriteten. Vi vill ha fler lärare, mindre barngrupper, mer stöd till elever med särskilda behov och fler socialsekreterare i skolan. Det kompletterar de nationella satsningarna – och skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse.

Vi vill också:

– ta fram en tydlig utbildningsplan med uppföljning,

– förstärka elevhälsan med fler kuratorer och psykologer,

– Utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa.

Liberal skolpolitik gör skillnad – om viljan även finns lokalt.