Foto: Pressbild

Liberal skolpolitik ger resultat – nu behövs mer mod i Sigtuna

Sverige står inför allvarliga utmaningar i skolan och bland våra unga, inte minst vad gäller psykisk ohälsa och fallande studieresultat.

Därför är det positivt att regeringen – där Liberalerna varit en tydlig drivkraft – avsätter 1,32 miljarder kronor under 2026 för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Medlen ska stödja kommuner, regioner och gemensamma insatser för stärkt stöd till barn och unga samt bättre vård för dem med komplexa behov.

Satsningen bygger på den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention, som ska skapa långsiktiga förbättringar. Strategin lyfter särskilt insatser i förskola och skola.

Regeringen föreslår också ökade resurser till skolan, med mer pengar till undervisning och personal – ett direkt stöd till elevernas lärande och trygghet.

I Sigtuna kommun har Liberalerna i opposition lagt ett eget budgetförslag med 40,6 miljoner kronor mer till skolan än den styrande majoriteten. Vi vill ha fler lärare, mindre barngrupper, mer stöd till elever med särskilda behov och fler socialsekreterare i skolan. Det kompletterar de nationella satsningarna – och skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse.

Vi vill också:
– ta fram en tydlig utbildningsplan med uppföljning,
– förstärka elevhälsan med fler kuratorer och psykologer,
– Utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa.

Liberal skolpolitik gör skillnad – om viljan även finns lokalt.

  • Pernilla Bergqvist (L)
    Gruppledare Liberalerna i Sigtuna kommun
Av redaktion@marsta.nu

Ayla är en av oss!

Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

valet2026

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Utbildning motverkar fattigdom

Insändare På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.