Ytterligare ett dödsfall senaste veckorna

Ytterligare en person har de senaste veckorna avlidit med covid-19 enligt Socialstyrelsen.

Sedan i maj har cirka fyra personer avlidit med covid-19, under flera månader avled ingen person tills i oktober när tre personer rapporterades ha avlidit med covid-19. Vid oktobers slut hade 113 avlidit med covid-19. Nu under början av månaden rapporteras ytterligare ett dödsfall, totalt har 114 kommuninvånare alltså avlidit med covid-19. Cirka 10 procent av kommuninvånarna har testats positiv med covid-19 under hela pandemin.

Enligt Socialstyrelsen är det framför allt personer över 85 år eller äldre som avlidit med covid-19, det är fler män än kvinnor. De flesta avlidna har haft högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes eller lungsjukdom. 6 av tio har havt två eller flera av sjukdomsgrupperna.