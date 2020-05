Wingslag städade rent i Märsta

Wings Team 07 var med och städade i Märsta som en del av uppdraget Städa Sverige: - Just nu jobbar vi mycket i laget med olika aktiviteter som ger en pengar till lagkassan, då laget i januari 2021 ska åka på världens största ishockeyturnering för ungdomar i Göteborg 2-5/1 2021 så till detta går pengarna som vi tjänar på detta, berättar lagledare Catrine Wisemark.

39 föreningar är med och i projektet ”Klara, färdiga, städa”. Wings Team 07 är ett av dessa och var i helgen ute i kommunen för att städa. Målet är att samla in pengar så att laget kan åka till Göteborg på världens största ishockeyturnering för ungdomar i början av januari.

Pinbacken har heller ingen is just nu så laget underhåller sug med försäsongsträning fyra dagar i veckan, de tränar styrka, kondition och ”innebandyhockey”. I augusti samlas dem igen för att att gå på is.

Pengarna från Städa Sverige är välbehövliga för många lag och föreningar i dessa coronatider.

– Städuppdragen ger föreningarna och lagen värdefulla extrapengar till verksamheten, vilket är extra uppskattat i rådande tider. Dessutom ger städningen idrottsungdomarna insikt i hur viktigt det är att ta hand om vår miljö. Att vi kan göra detta nationella projekt tillsammans med ICA är betydelsefullt på så många sätt, säger Josefin Warg på Städa Sverige.