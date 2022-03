Wings ute ur Play off

Wings föll med 7-4 mot Boden på fredagskvällen och är därmed ute ur Play off. - Trots allt faller vi med flaggan i topp. Vi möter heltidsproffs med helt andra förutsättningar än oss men vi har lärt oss otroligt mycket denna vår, hälsar lagledare Peter Mattsson.

Det började bra för Wings som redan efter 4-26 fick in ledningsmålet bakom Bodens målvakt i Power play inför 1243 åskådare i Björknäshallen, men sen var det slut på det roliga, Boden gjorde tre obesvarade mål i en stark forcering och inför andra var det 3-1. Wings ryckte upp sig en aning i andra och reducerade, men varpå Boden kunde göra 4-2 efter 6.28. I tredje satte Boden in dolkstötslegenden och ryckte till 6-2. Wings gick all in och fick in två mål till 6-4 med 4.30 kvar att spela. När Wings plockade ut sin målvakt kom 7-4 och spiken i kistan. Därmed är man alltså ute med 2-0 i matcher.