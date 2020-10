Wings föll på övertid mot Huddinge

Wings förlorade en målrik historia mot Huddinge med 6-5 på övertid.

Wings förlorade med 6-5 på övertid mot Huddinge, detta sedan Wings dragit på sig en utvisning som Huddinge avgjort på redan efter 1.04 in i övertidsperioden. Dessförinnan hade Wings 2-2 efter första men gjorde en dålig andraperiod så att Huddinge kunde vara i ledning med 4-2 inför sista. Men i tredje gick man all in direkt och svarade för tre mål på fyra minuter mellan 4-8:e minuten. Huddinge utnyttjade dock en wingsutvisning och kvitterade till 5-5 md tio minuter kvar att spela.

– Sur torsk i sudden! Wings var riktigt taggade redan från start och gör en riktigt bra första period, som slutar 2-2. I andra slarvas det för mycket vilket man inte har råd mot ett sådant bra lag som Huddinge, uppger lagledare Peter Mattsson.