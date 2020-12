Wings föll mot tabellettan

Wings förlorade en målrik historia mot Huddinge med 5-4 på onsdagskvällen, en match som inleddes med en tyst minut för att minnas och hedra en avliden ungdomsspelare.

Matchen mellan Wings och Huddinge inleddes med en tyst minut för att hedra och minnas en avliden ungdomsspelare som tragiskt och hastigt gick bort under onsdagen. Matchen var länge tagen av stundens allvar och det dröjde till sista 26 sekunderna innan målnollan var spräckt, Huddinge stod för första målet i power play. I andra fortsatte Huddinge göra mål och man skickade in både 2 och 3-0 innan Wings vaknade till liv. Inför tredje var det 4-2 till Huddinge och Wings kämpade sig faktiskt ikapp i tredje genom mål av Friberg och Andersson. Men när Kämpeberg satte 5-4 för Huddinge orkade inte Wings längre. Suveräne tabellettan Huddinge blev ett för tufft motstånd även om Wings gav dem en match in på mållinjen. Det står redan klart att Wings får spela i fortsättningsserien efter jul.

Målen

Andersson 2, Hedemyr, Friberg