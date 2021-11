Wings föll mot tabellettan

Det var en match av akademisk betydelse för både Hudiksvall och Wings. Redan klara ettan Hudiksvall kom till Märsta för att hålla farten uppe inför Allettan.

Så blev det också, man satte 1-0 efter 6.30 och 2-0 efter 15.23. Wings reducerade i andra varpå Hudiksvall fick in 3-1 13.56 in i perioden. Christian Blomqvist satte lite nerv i tillställningen med att reducera i slutet av andra men 7.48 in i tredje kom 4-2 för gästerna. Wings slutar sjua och får spela i fortsättningsserien som i år är annorlunda i och med att Hockeyettan bantats. Det blir bortamatcher uppe i Kiruna, Vännäs, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Med till vårserien följer Viby, Väsby, Vallentuna, Enköping och Segeltops.

Målen

Harrysson-Karlsson, Blomqvist