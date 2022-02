Wings föll mot Köping på onsdagskvällen med 3-1.

Köping tog ledningen i första perioden mot Wings, trots en pigg start av Wings borta i Köping. Köping kunde göra mål 15.51 in i första efter ett långt anfall där Wings blev nertryckta i sin zon en stund. I paus blir det en så kallad ”hårtork” från Wings tränarstab och man lyfter upp sig i andra där Oliver Ödman-Hadzinikolic på pass av Christian Blomqvist kvitterar efter knappa kvarten.

Wings får chans att öka på kort därpå via ett PP-läge men det vill sig inte. Istället kan Köping kontra in 2-1 innan paus. I tredje låg Wings på för kvittering, återigen är det Köping som får utdelning i mitten av perioden och där gick luften lite ur Wings som inte orkade med ännu en forcering.

Nu får Wings vila två veckor innan nästa match, då man har spelat mer än andra lag i serien. Vill det sig illa så kan Wings under dessa två veckor ramla ner till 4:e plats i tabellen och därmed missa play off. Just nu är man etta men Lindlöven, Teg och Vallentuna jagar med 2-3 matcher tillgodo. Wings spelar först 12:e mars mot Sundsvall och 13:e mars mot Örnsköldsvik. Matcher som Wings troligtvis måste ta full pott i för att det ska bli play off.