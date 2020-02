Wings föll i toppmötet

Wings förlorade även mot Sollentuna på onsdagskvällen och tappar mark i playoff-racet.

Sollentuna vann derbyt mot Wings på onsdagskvällen med 4-3 efter sent avgörande. Segermålet skickade gästerna in med 5.43 kvar att spela. Innan dess hade Otto Larsson kvitterat till 3-3 5.52 in i tredje perioden. Wings fick chansen i PP sista 30 sekunderna och plockade ut målvakten för att gå för kvittering men fick ingen utdelning. Starten var för övrigt tung för Wings som låg under både 0-2 och 1-3 innan man kom ikapp.