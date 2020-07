WE tar över Sigtuna Yogacenter från och med i höst.

Till WE:s nya anläggning på Stadsängarna har man en uttalad satsning på Yoga, nu har man förvärvat Sigtuna Yogacenter som drivs av Helene Levin:

– WE är oerhört tacksamma och stolta att Helene har gett oss förtroendet att, tillsammans med henne som en viktig del i teamet, ta hand om ännu fler personers träning och hälsa från och med i höst när WE öppnar vår nästa anläggning. Vi kan lova att teamet på WE och vår fantastiska personal kommer att göra allt för alla som uppskattar yoga ska få en anläggning värt att vara stolta över, säger delägaren Niklas Wikegård.

Helen Levin säger att yogan kommer att fortsätta i samma anda som tidigare erbjudits på Sigtuna Yogacenter:

– Jag är oerhört glad att vi tillsammans med WE tar ett nytt kliv under hösten då vi flyttar in vårt koncept in i en fantastisk yoga sal på Sveriges mest moderna anläggning.