WE satsar på träning för barn och unga

Coronapandemin har slagit hårt mot barn och unga. WE Träning och Hälsa har på sina anläggningar vänt sig till den målgruppen: - WE har som alla märkt att under pandemin har det varit viktigare än någonsin att röra sig, fortsätta med sin träning oavsett ålder, uppger delägaren Jonas Eriksson.

Pandemin slog hårt mot unga som drabbades av tränings- och matchförbud under delar av det senaste året. WE har vänt sig till barn och unga och startat klasser för dem.

– WE har som alla märkt att under pandemin har det varit viktigare än någonsin att röra sig, fortsätta med sin träning oavsett ålder. Vi är oerhört tacksamma för att vi fått hålla öppet, under kontrollerade former, och vi vet att vi varit en avgörande faktor till att många personer kunnat må bättre tack vare att hålla igång, berättar ägaren Jonas Eriksson Redan till augusti satsar man på Summer Camp Crossfit, padelskola för barn och unga och en soccercamp. Man har haft Soccercamp med Supersoccer under påsklovet.

– Som ett led i att skapa goda vanor samt att aktivera folk i alla åldrar så har vi avsiktligt valt att försöka ge fler möjligheter till yngre att hitta sin regelbundna träning genom Crossfit, Padel, Gym och även fotboll, genom vårt samarbete med Supersoccer och deras clinics tillsammans på WE Arlandastad, fortsätter Jonas Eriksson.