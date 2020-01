WE inviger anläggning i Arlandastad

Till helgen inviger WE sin senaste anläggning i Arlandastad: - Det är en unik satsning där det inte bor någon inom några kilometers en mils radie. Vi har byggt en anläggning värd en resa hit ska man vilja åka, säger Jonas Eriksson, delägare på WE Träning & Hälsa.

WE Arlandastad invigs på lördag. Det är WE Träning & Hälsas senaste anläggning. Det är en unik satsning med padel och crossfitbox. Padel bokas separat och Crossfit kan man teckna medlemsskap på, den som är vanligt WE Guld-medlem kan träna på gymanläggningen som också finns.

Brett upptagningsområde

Ingen bor direkt intill anläggningen utöver hotellgäster vid nya Scandinavian XPO, men målgruppen blir de tusen och åter tusen personer som åker förbi E4:an varje dag, som jobbar i området, hotell- och konferensgäster från när och fjärran samt såklart boende i Norrort, Knivsta och Uppsala. Givetvis kommer Sigtuna kommuns invånare vara en särskild målgrupp.

– Man ska vilja åka hit, varje gång man här ska det vara en unik upplevelse, det kommer vara blandat med en konferensgäst från Malmö som är här på kurs eller någon av våra egna medlemmar från kommunen, säger Niklas Wikegård, delägare på WE Träning & Hälsa.

”Pansar” håller i Crossfit

Nyligen fick WE Träning & Hälsa även in Peter Blahá som delägare i sitt team. Det var tack vare Peter som WE skapade en crossfitbox, något som märsta.nu rapporterade om i helgen.

– Peter har stort kunnande inom sporten, han och Richard Lanner kommer att driva boxen och planera in pass för medlemmarna, det blir också tävlingar av olika slag, berättar Jonas Eriksson.

Tror på padelsatsningen

Utöver crossfit är padelbanan ett viktigt inslag. Det blir två moderna banor på anläggningen, även här väntas det bli tävlingar med jämna mellanrum:

– Padel är en starkt växande sport och vi tror mycket på den i hela Arlandaområdet, det är fantastiska banor som vi har. I och med padel och crossfit så utökar vi även vårt affärsområden med två delar, säger Jonas Eriksson.

Mysfaktor viktigt inslag

Som vanligt på WE har anläggningen högklassiga faciliteter i duschar och omklädningsrum och den klassiska loungen med fri kaffe finns för medlemmar.

– Det ska vara familjärt som vanligt på WE, utöver det finns möjligheten att konferera och sedan direkt ut på padel eller crossfit, säger Niklas Wikegård.