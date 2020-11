WE invigdes i Stadsängarna

På lördagen invigde WE Träning & Hälsa sin andra anläggning i Sigtuna stad: - Vi hade velat öppna med folk överallt, happenings och köer till alla våra erbjudanden, men tiderna gjorde att vi fick tänka om, säger Niklas Wikegård, en av ägarna och grundare till WE.

Det blev en återhållsam invigning för WE när deras andra anläggning öppnade i Sigtuna, Sigtuna stadsängar. Istället för en enda stor invigning blir det nu invigning hela november med erbjudanden, tävlingar och aktiviteter.

– Det är riktlinjerna från Folkhälsomyndigheterna som påverkar oss, vi väljer att inte locka alla intresserade till oss under en helg…istället hoppas vi att alla nyfikna personer inom Sigtuna kommun kommer till oss och vår nya anläggning under hela november, så sprider vi ut oss och ser till att hålla avstånd, säger VD Peter Blaha.

Bandet klipptes klockan nio på lördagsmorgonen och sändes live via sociala medier om man inte kunde vara på plats. WE Stadsängarna fokuserar på bland annat yoga och har ett samarbete med Helene Levin, tidigare på Sigtuna Yogacenter. En rad olika yoga pass arrangerades, liksom funktionell träning.

– Det var oerhört populärt bland deltagarna, och vi fick väldigt mycket beröm för våra lyxiga och hypermoderna lokaler, fortsätter Peter Blaha.