Wärnmark och Heat fortsätter expandera

Näringsliv Coronapandemin har slagit hårt mot barn och unga. WE Träning och Hälsa har på sina anläggningar vänt sig till den målgruppen: - WE har som alla märkt att under pandemin har det varit viktigare än någonsin att röra sig, fortsätta med sin träning oavsett ålder, uppger delägaren Jonas Eriksson.