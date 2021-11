Ving placerar nytt plan på Arlanda och lanserar linjer

Näringsliv Arlanda prisades för sitt klimatomställningsarbete med ECO-Innovation Airport of the Year: - Jag är givetvis mycket stolt över det målriktade klimatarbete som bedrivits under många år för att Swedavia skulle nå vårt mål om noll fossila koldioxidutsläpp i egen flygplatsverksamhet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.