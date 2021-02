Villapriserna har ökat med 20 procent

På tre år har villapriserna i kommuen gått upp med tjugo procent.

Prisutvecklingen på villor i kommunen visar en ökning med 20 procent de senaste tre åren enligt Svenska Dagbladet. Under pandemiåret har ökningen varit drygt tio procent vilket märsta.nu rapporterat om tidigare. Snittpriset för en villa i januari 2021 var 5,2 miljoner kronor. Låga räntor och slopat amorteringskrav under pandemin ska ha bidragit till uppgången. Plus att människor nu vill leva större och kanske vill ha ett extra rum för hemmakontor.

När det gäller bostadsrätter är priserna oförändrade sedan 2018. Snittpris per kvadratmeter är 28 117 kronor och man får 36 kvadrat för en miljon kronor.