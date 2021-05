Vikingahallen blir vaccinationscentral

Från och med 2:a juni blir Vikingahallen vaccinationscentral för den som vill vaccinera mot covid-19.

Vikingahallen har tidigare år fungerat som vaccinationscentral i samband med att kommunen vaccinerade personer som arbetade inom äldreomsorg och annan samhällsviktig funktion. Från 2:a juni kan man boka in sig via appen Alltid öppet för en tid om tider öppnats upp för din åldersgrupp. Just nu är det personer födda 45-plussare som vaccineras men inom kort kan det öppnas upp för 40+.