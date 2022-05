Veronica och Jenny gör Clubkvällar i Märsta

Veronica Stjernstedt och Jenny Eriksson arrangerar till helgen Club Vega med Tema 80-90-tal: - Vi är två helt vanliga tjejer som bott i kommunen i många år och som saknat evenemang som vänder sig till vår målgrupp, berättar Veronica.

Club Vega huserar på Anders & Jag i Märsta Centrum. Klubben fokuserar på olika temafester cirka fem gånger per år. Bakgrunden var att Anders och Jag:s ägare Christian Cederfem och Anders Mattsson kände att det behövdes event för 30+ i kommunen. Till helgen arrangerar man Back to the 80s and 90s, en fest med inspiration från 80- och 90-talen.

– Vi vet att det finns många härliga människor i kommunen, som precis som vi, längtar efter event som finns i närheten! Att det inte behöver bli ett projekt när man vill hänga med vänner, att ta sig till och från Stockholm eller Uppsala känns ibland jobbigt och då låter man bli, berättar Veronica för märsta.nu

Intresset uppges vara stort efter pandemin, Veronica och Jenny menar att det finns ett behov av sociala sammanhang. I mars hade man Afterski som var fullbokat både för middag och efterinsläpp.

– Vi har redan fått förfrågan och önskemål om flera teman. Så tveka inte att höra av er med förslag. I sommar har vi uppehåll och återkommer i höst, säger Jenny.

Back to the 80s and 90s är på en klämdag. Så man kommer starta redan vid 13-tiden på uteserveringen med musikvideos på skärmarna samtidigt som man kan äta mat eller dricka något. Resten av kvällen går i 80-90-talets tecken med Peter Siepen som DJ.