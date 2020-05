Varslen närmar sig 40 000

Antalet varslade under coronakrisen närmar sig 40 000 personer i länet enligt siffror från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen konstaterar att antalet varslade personer börjar planas ut, just nu sker det störst ökning av varsel inom transport. Totalt i länet har det under coronakrisen till och med 24:e maj varslats 38 642 personer. Sigtuna kommun har varit hårt drabbad av coronakrisen då hela flygsektorn ligger nere samt besöksnäringen som är två stora arbetsgivare.

– Vi hade en topp av varslade personer under tre veckor kring månadsskiftet mars-april på mellan 12 000 och 18 000 per vecka. Sedan dess har varslen planat ut även om de är fortsatt höga, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.