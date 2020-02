Varning för kraftiga vindar

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Stokholms län med anledning av de kraftiga vindarna.

Vindar upp emot 21 meter/sekund råder över kommunen under kvällen. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Stockholms län för mycket hårda vindbyar, det kan blåsa så mycket som 24 meter per sekund under kvällen, vindarna blåser från syd-sydväst. Det kan innebär att grenar och träd kan knäckas och även innebära problem för höga fordon. Vinden avtar framåt natten och mattas av till ca 13 m/s som mest vid 8-tiden.