Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

Många frågor kommer att vara i luften när partierna presenterar sina valprogram och när de debatterar med varandra.

För hyresgäströrelsen är förstås bostadsfrågorna särskilt viktiga, både på riksplanet och lokalt. Här i Sigtuna kommun kan vi konstatera att bostadspolitiken har fått en annan inriktning de senaste åren, en inriktning som vi inte gillar. Det verkar som att hyresboende blivit något som man inte månar om, att hyresrätten inte är någon önskvärd boendeform.

Detta märks på hur den Moderatledda kommunledningen tillsammans med sina stödpartier C, L, KD och SFS sedan några år hanterar vårt allmännyttiga bostadsbolag AB SigtunaHem. Den Moderatledda kommunledningen har t ex gett SigtunaHem i uppdrag att bygga, primärt, bostadsrätter och villor. Och man har gett SigtunaHem i uppdrag att verka för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Vidare använder man SigtunaHem som finansieringskälla: från 2017 och fram till 2022 har SigtunaHem betalat sammanlagt 19 miljoner till kommunen. Det är pengar som vi hyresgäster betalt in till bolaget, och som borde stannat för att stärka AB Sigtunahem ekonomiskt. Sådana betalningar förekom inte före 2017.

Det märks också på hur kommunledningen behandlar andra bostadsföretag. Rikshem tvingas bygga bostadsrätter i Brännbo i stället för de hyreshus som ska rivas. Victoriahem har fått nej på sin ansökan om att få bygga fler hyresrätter längs Valstavägen, för där tycker kommunledningen att det i stället ska byggas bostadsrätter och radhus. Man nekar bygglov för hyreshus på den plats där Sätuna barnstuga står tom sedan flera år, där måste det bli ett bostadsrättshus och inget annat. Under åren 2022-2026 planerar man bygga endast 170 hyresrätter, och redan nu vet vi att ca 200 hyresrätter har försvunnit eller försvinner i närtid.

Om den Moderatledda kommunledningen får fortsätta styra efter valet, så är risken stor vi snart inte har något kommunalt bostadsbolag i Sigtuna kommun och att hyresrätterna blir färre – samtidigt som ca 20 000 personer är aktivt sökande i Sigtuna Bostadsförmedling. Vi vill värna om, och utveckla hyresrätten, och inte avveckla befintliga hyresrätter.

Här i Sigtuna kommun är valet i september mycket viktigt för oss som uppskattar och värnar hyresrätten som bostadsform, och därmed möjligheterna för de många i bostadskön att komma närmare en bostad. Partierna måste visa var de står i bostadsfrågan. Och göra det före valet i september.