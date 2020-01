Varm vecka i kommunen

Den gångna veckan var den varmaste i kommunen på elva år.

Det var 2,8 i medeltemperatur i Sigtuna kommun under vecka 3, det gör den till den näst varmaste veckan på elva år, snittet för vecka 3 är -2,9 grader. Det var dock kallast i länet i Sigtuna kommun, varmast var det i Landsort med 4,9 grader. Den kallaste vecka 3 i kommunen noterades 2013 med -7,3 grader enligt siffror från Newsworthy. Under tolv år som temperatur mätts under vecka 3 har det varit minusgrader i tio av dessa.