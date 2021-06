Var tredje sommarjobb försvann

Var tredje sommarjobb i kommunen försvann under pandemiåret 2020: - Sammanlagt tjänade 16–19-åringarna i Sigtuna kommun omkring 8,3 miljoner kronor mindre under pandemisommaren 2020 än under 2019, säger Fredrik W Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB.

Färre ungdomar i kommunen var sysselsatta med sommarjobb förra året visar siffror från SCB. 2019 hade fyra av tio ungdomar sommarjobb men ifjol var det bara en av fyra ungdomar (26 procent), 624 av 2368 ungdomar i åldern 16-19 år. Det var inte bara i Sigtuna kommun som färre hade jobb, men ökningen var en av de största i Sigtuna kommun. I länet var Sigtuna den kommun som tappade mest följt av Huddinge och Botkyrka. Grannkommunen Upplands-Bro tappade bara sju procent av sommarjobbet. Sigtuna är hårt drabbat av pandemin och många ungdomar brukar ett normalår arbeta inom turism- och besöksnäringen, som hotell, konferens, restauranger med mera.

– Det finns flera tänkbara förklaringar till varför skillnaderna är stora mellan olika kommuner runt om i landet. Bland annat kan det handla om det i vissa kommuner finns många jobb med tydlig säsongskoppling inom exempelvis turism och handel, säger Fredrik W Andersson, analytiker och nationalekonom på SCB. Allra flest ungdomar med sommarjobb fanns i Sundbyberg där 40 procent hade jobb. Den lägsta andelen fanns i Järfälla med 23 procent. I Sigtuna var det alltså 1 av 4 ungdomar som hade jobb.