Vann 12,8 miljoner på spel inlämnat i Märsta

Ett spel på Euojackpott som lämnats in på ICA Kvantum Märsta gav 12,8 miljoner i vinst på Eurojackpott.

Någon eller några som lämnade in ett spel på Eurojackpot vann 12,8 miljoner kronor, spelet lämnades in på ICA Kvantum i Märsta. Det var ett spel med tio oberoende rader för 250 kronor.

– Det ska bli intressant och väldigt spännande att höra om det är en ensam vinnare eller om det är fler som delar på miljonerna. Men kan du tänka dig, att vinna 12,8 miljoner kronor, när det bara gått tre veckor in på det nya året, ribban är lagd högt, säger Svenska spels vinnarambassadör Liselotte Fondelius.

Svenska spel kommer att boka in ett möte på banken för de som vann. Ännu har den som lämnat in spelet inte kontaktats och det är oklart huruvida denne vill vara anonym eller inte.

– Alla som vinner såhär mycket pengar bokas in för ett bankmöte där de också erbjuds ekonomisk och juridisk rådgivning. För dem allra flesta är det en stor omställning att gå från sin vanliga vardagsekonomi till att helt plötsligt ha flera miljoner på kontot. Det är därför en viktig del i vårt spelansvar för att vinnaren ska få en så bra start som möjligt på sin nya tillvaro, fortsätter Liselotte Fondelius.