Valstadagen ställs in

Valstadagen ställs in, det beskedet gav SigtunaHem under förmiddagen: - På grund av den rådande situationen med coronaviruset så måste vi dock tyvärr – å föreningen Valsta utvecklings vägnar – meddela att evenemangen ställs in, säger projektledare Lola Svensson.

Valstadagen och nationaldagen skulle ha firats i Valsta 6:e juni i Vattentornsparken. Det skulle avslutas med Mångfaldsfestivalen som George Graham Foundation i samarbete med Vi är Valsta. Men Lola Svensson, samordnare bostadssocial verksamhet hos SigtunaHem, meddelar att allt ställs in på grund av den rådande situationen med Coronaviruset.

– Vi utforskar nu möjligheterna att i stället utöka programmet för höstens planerade skördefest i Valsta med extra aktiviteter. Vi ber att få återkomma med detaljer kring Skördefesten 2020 vid senare tillfälle. Valstadagen har funnits i drygt femton år i stadsdelen Valsta. Det är en folkfest där människor med olika bakgrund möts och det erbjuds ett brett utbud av mat, underhållning och kultur från jordens alla hörn.

– Vi beklagar att vi inte kan samlas för att fira tillsammans den här gången. Viktigast av allt är dock att vi alla nu hjälps åt att hindra smittspridning, och det gör vi bäst genom att följa våra ansvariga myndigheters regler och rekommendationer, säger Lola Svensson