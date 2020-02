Valente förlänger med Wings

Märstabon Mattias Valente har förlängt sitt kontrakt med Wings.

Valente tog Wings upp i Hockeyettan och laget nosade länge på kval till play off. Nu när den sista veckan återstår för laget i Hockeyettan står det klart att det inte blir något mer spel i play off då Strömsbro redan säkrat avancemanget. Kontraktet mellan Wings och Valente gäller över nästa säsong:

– Mattias har tillsammans med övriga ledare gjort ett fantastiskt jobb under de två säsonger som Mattias fungerat som huvudtränare. Mattias har ett stort hjärta för Wings. Hans ledarskap präglas av ett enormt stort engagemang, utveckling av individen, vilja att vinna och ett modernt vägvinnande spel, skriver Wings på sin hemsida.