Vägarbete på Stora gatan

Med start idag onsdag kommer Stora gatan att asfalteras i anslutning till Märstavägen.

Området som ska asfalteras är i den sk ”dubbelkurvan” mot Märstavägen nära Garnsviken. Arbetet pågår fram till 11:e september och trafiken kommer att påverkas under dessa fyra dagar.

– Mittrefugen vid ”dubbelkurvan” ska asfalteras för att förhindra hög växtlighet samt rullgrus vid regn. Trafiken kommer att regleras med tillfälliga trafiksignaler under arbetets gång och den nedre delen av vägbanan kommer att vara avstängd under arbetstid, skriver Sigtuna kommun på sin hemsida.