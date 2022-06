Vädjar om färre samtal till 112

Midsommarhelgen är en av högtiderna som det är extra högt tryck på SOS Alarm: - i vill uppmana var och en att fira in sommaren varsamt och att ringa rätt när det behövs, äger Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på SOS Alarm.

Förra årets Midsommar kom det in cirka 15 500 samtal till 112. Det är 45 procent fler samtal än en vanlig helg och SOS Alarm varnar att kötiderna kan bli längre på grund av det högre trycket under midsommar.

– Vi vill uppmana var och en att fira in sommaren varsamt och att ringa rätt när det behövs. Är man i nöd ska man inte tveka att ringa oss, men om det inte är en nödsituation bör man överväga andra nummer. Så kan vi tillsammans frigöra resurser till dem som har ett akut hjälpbehov, säger Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på SOS Alarm.

SOS Alarm har en ansträngd personalsituation och rekrytering på fler anställda är inte tillräckligt för att möta upp det högre trycket. Björn Skoglund menar att det kan bli längre svarstider hela sommaren men att man ska styra om resurser till dem som är i störst behov. Dock är var tredje samtal till SOS Alarm ett samtal som inte hör hemma på 112, utöver rent felaktiga samtal så hänvisas 20 procent av alla vårdsamtal till annan vårdgivare. Samtal kommer in om borttappade plånböcker, vägbeskrivningar eller lättare vårdbehov som kan behandlas genom egenvård eller kontakt med 1177 Vårdguiden.

Det senaste dygnet i kommunen kom det in 53 samtal till SOS, 27 av dessa var polisiära, 13 rörde vår och 9 var ej akut behov. I maj var det exempelvis normalt antal polisärenden och omsorgsärenden men färre bränder.