Utställning om närhet på avstånd

Under våren har ett tiotal elever på Sigtuna folkhögskola kämpat mot coronapandemin och färdigställt sina projekt på egen hand från sina hem.

Under våren fick konster och projektelever på Sigtuna folkhögskola hastigt packa ihop sina saker och färdigställa projekten hemifrån på distans, detta sedan folkhögskolan inlett distansundervisning.

– Vi är ett tiotal elever som under våren har arbetat med egna konstprojekt som det snart är dags att ställa ut på kulturgården. På grund av Covid-19 har studietiden förändrats mycket men det har inte hindrat oss från att fortsätta skapa konst. Vi har haft distansundervisning under flera veckors tid då vi diskuterat kring vår konstnärliga process digitalt. Samarbeten har blivit begränsade men har ändå skett via samtal i grupper och med vår lärare. Dessa samtalen har främst kretsat kring våra egna projekt och om utställningen som ni ska få se, berättar eleven Manda Gentz Ahl.

Utställningen som startar 29:e maj och pågår till och med 7:e juni heter ”närhet på avstånd”. Den syftar på den rådande situationen med covid-19 där eleverna kommer att dela med sig av konst under en tid och att kultur behövts för att föra oss närmare varandra. Utställningen kommer även att livestreamas för den som vill ta del av den utan att smittas.

Platsen för utställningen är Kulturgården som ligger intill Sigtuna stadshotell.