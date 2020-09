Utsåld visafton på Wenngarn

Visafton på Wenngarn är slutsålt vilket gläder Sigtuna Scen & Teater.

Musiklivet har varit hårt drabbat under coronapandemin och restriktioner har medfört att inga föreställningar i praktiken kunnat ges. I helgen kunde dock Sigtuna Squeeze arrangeras i Sigtuna. Nu till helgen, 12/9, är det Wenngarn som är nästa spelplats.

Sigtuna Scen & Teater arrangerar Jazz- och visafton. Dock är det lapp på luckan.

– Vi är jätteglada för det stora intresset. Folk har verkligen nappat på konceptet med Jazz, visa och middag i Wenngarns vackra slottsmiljö säger Krister Persson på Sigtuna Scen och Teater.

Det är coronaanpassade spelningar och det första som Sigtuna Scen och Teater genomför. Krister Persson hoppas på nya besked från regeringen rörande allmänna sammankomster så att man kan göra nya anpassningar och kanske få släppa in mer än 50 personer.

– Vi har en del planerat under hösten och vintern men mycket av format, koncept och utformning av de arrangemangen hänger på hur många åskådare vi får ta in.