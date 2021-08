Uppåtgående trend fortsätter med fler som återgår till det normala

Fler och fler återgår till det normala och Googles data över rörelsemönster visar att kommuninvånarna också börjar hitta ut.

Under hela pandemin har Google analyserat människors rörelsemönster. Ett så kallat ”baslinjevärde” är normal nivå. Under stora delar av pandemin har kollektivtrafik och arbetsplatser varit långt under baslinjevärdet. De senaste veckorna har trenden varit uppåtgående, det vill säga att kommuninvånare och andra börjar återgå till det normala.

De senaste siffrorna från Google som är från 29:e juli visar att shopping och nöje nu bara är 13 procent under baslinjevärdet, matbutiker och apotek är på normal nivå, kollektivtrafiken är på 46 procent under det normala och arbetsplatser är hela 56 procent under. Ett tag ökade kommuninvånarnas närvaro på arbetsplatser men sjönk igen i mitten av juli, vilket också kan ha att göra med semestertider. Just nu är trenden för arbetsplatser lite positiv och visar en uppåtgående kurva inför hösten.