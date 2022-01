Uppåt för Norwegian i december

Norwegian uppger att deras trafik under december ökade kraftigt.

Norwegian som startat upp på Arlanda igen räknade in 930 000 resenärer i december, en del av dessa avser trafiken via Arlanda där Norwegian startat upp igen. Norwegian hade i snitt 48 plan i drift och 99,6 procent av de planerade flygningarna genomfördes.

– Jag är glad att vi lyckats bra med både planläggningen och destinationsplaneringen för december, jul- och nyårstrafiken inkluderad. Vi vet att den är mycket viktig för alla som flyger hem med oss till jul. Under denna jul- och nyårshelg planlade vi med hänsyn till en minskad efterfrågan och därför är kabinfaktorn bra för december. Samtidigt märker vi förstås av effekten av Omikronviruset, de nationella och internationella regeringsbesluten och restriktionerna, säger Geir Karlsen, koncernchef för Norwegian.