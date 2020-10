Unik Yogasatsning hos WE

WE Träning & Hälsa tar ett unikt grepp med Yoga med cirka tjugo pass i veckan på nya WE Sigtuna Stadsängar.

Inom kort öppnar WE upp sin tredje anläggning i Sigtuna kommun, WE Sigtuna stadsängar. Sedan tidigare finns en anläggning på Stora gatan och en i Arlandastad. Samtliga har något unikt och annorlunda koncept. För WE Sigtuna stadsängar är det fokus på Yoga och funktionell träning:

– Våra gym är helt olika, det ska vara premium med särskild inriktning, allt ska inte se likadant ut, säger nyutnämnde VD:n Peter Blaha.

Rekryterat Sigtunas yoga-guru

Helene Levin som tidigare drev Sigtuna Yogacenter i Brännbo har rekryterats för att driva Yoga-verksamheten på WE:s nya anläggning. Levin har lång erfarenhet av Yoga, både som utövare och instruktör. Kommande satsningen blir unik i kommunen med en het nybyggd sal anpassad för yoga, det är högt i tak, fokus på harmoni, Sigtunas natur i bakgrunden utanför anläggningen och möjlighet att genomföra varma yogapass.

– Jag tycker det är fantastiskt, det är precis vad Sigtuna behöver. Detta utvecklar yogan och vi kan nå ut ännu mer så att alla får ta del av yoga. Man behöver inte vara vig som en sockerkringla för att vara med, det finns något för alla. Man kan vara med utifrån sina egna förutsättningar, säger Helene Levin

Tjugo pass i veckan

Allt fler utöver yoga enligt Levin, det kommer även märkas på WE med 10-12 instruktörer och cirka tjugo pass i veckan. Instruktörerna är alla välutbildade och passen finns tidiga morgnar, förmiddag, lunch och på kvällen. WE har även märkt av ett ökat intresse att teckna medlemskap för yoga.

– Yogan är populär, den ligger topp tre bland starkast växande träningsformer i Sverige. Den är populär i Sigtuna, även Lidl som vi delar fastighet med är positiva till att etablera yoga hos WE. Så vi tog kontakt med Sigtuna Yogacenter för att skapa denna häftiga anläggning, säger Peter Blaha.

Bjuder in till öppet hus

I samband med invigningen som sker helgen 6-7 november kommer man bjuda in alla som vill att testa på både yoga och anläggningen. Peter och WE hoppas få in ännu fler medlemmar, med den nya anläggningen kan man flytta många yogapass från Stora gatan och även ge medlemmar mer yta att träna på i Stadsängarna.

– Stora gatan är en populär anläggning, nu kan folk som bor i Stadsängarna eller har nära dit träna här. Genom dessa två anläggningar kan vi öka antalet medlemmar. Vi har nu nått en gräns i Sigtuna där det börjar bli maxat. Med båda anläggningarna kan vi öka medlemsantalet totalt sett. Fler kommer kunna träna på WE i Sigtuna, oavsett vad man vill träna så ska man kunna hitta sin träningsform på någon av våra anläggning, fortsätter Peter Blaha.

Premium-kvalitet i anläggningen

Man har nu cirka 2000 medlemmar tillsammans med WE Arlandastad. Nyligen lämnade man över anläggningen i Knivsta för att satsa på Sigtuna kommun. Inom kort räknar man med cirka 500-600 nya medlemmar enligt Blaha. Anläggningen håller som vanligt hög kvalitet. Lounge med fika före och efter träning, man kan sitta i soffor och varva ner eller ladda upp. Omklädningsrummen håller premium-kvalitet som Peter Blaha säger.