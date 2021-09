Ungdomar kan vaccinera sig på måndag i Vikingahallen

Efter några veckor utan möjlighet för ungdomar att kunna ta vaccin mot covid-19 i Sigtuna så har vaccinatören Ally nu öppnat upp så att det är möjligt.

Från och med måndag kan man boka tid som 16-17-åring i Vikingahallen. märsta.nu rapporterade för några veckor sedan att det inte gick på grund av att ungdomarna behövde mer tid och tog resurser i anspråk. Istället blev de hänvisade till andra platser i länet.

– Nu har vi fått in lite mer personal och kommer därför att öppna upp för vaccinering av 16-17 åringar, nu på måndag räknar vi med att påbörja vaccinering på den gruppen, säger Catharina Strömstedt, administratör på Ally Medical AB

Catharina Strömstedt poängterar att det nu är viktigt att man vaccinerar sig i alla målgrupper, inte bara de yngre, när smittspridningen ökar. märsta.nu kunde under fredagen skriva om att invånare under 40 år har lägre vaccinationstäckning. Bokning för alla sker via appen Alltid öppet. Tider för 16-17-åringar läggs ut löpande, kan man inte boka utan bank-id så går det via Callcenter på 1177 Vårdguiden.